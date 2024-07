'Los Pericotes de Gamarra': Capturan a delincuentes adolescentes que robaban violentamente a mujeres

11/07/2024 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú ha logrado desarticular a una peligrosa banda de adolescentes delincuentes conocida como "Los Pericotes de Gamarra". Esta banda, integrada por menores de edad, se dedicaba a robar pertenencias de mujeres en la concurrida zona comercial de Gamarra.

¿Cómo ocurrió la captura de 'Los Pericotes de Gamarra'?

El más reciente incidente, que llevó a su captura, ocurrió en la intersección del Jirón Agustín Gamarra y la Avenida Miguel Grau. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una comerciante, fue violentamente atacada. La víctima llevaba una cartera azul, que atrajo la atención de los delincuentes.

Uno de ellos se acercó y, de manera agresiva, le arrebató la cartera, golpeándola en el proceso. En su interior, la mujer tenía varios artículos de gran importancia personal y comercial. "Uno de ellos me arrebató la morral, me lo jaló y lo rompió. Al quitármelo, me golpeó en el brazo y la cabeza. Intenté forcejear, pero me golpeó muy fuerte", relató la víctima.

Los adolescentes detenidos, que por ser menores de edad no pueden ser identificados públicamente, operaban bajo los alias de 'Ratatouille' (17 años), 'Stuart' (16 años) y 'Speedy' (16 años). Según el coronel Walter Palomino, jefe del Escuadrón Verde, estos jóvenes tenían roles bien definidos dentro de la banda.

'Speedy' era el encargado de arrebatar las pertenencias, 'Ratatouille' hacía de campana, eligiendo a las víctimas, y "Stuart" se encargaba de esconder los objetos robados. Sin embargo, estos roles rotaban entre ellos en diferentes ocasiones, demostrando una organización y planificación en sus actividades ilícitas.

¿Qué pasará con los delincuentes?

Los tres adolescentes tienen antecedentes por actos similares y han sido descritos como agresivos y reincidentes. Su captura es un paso significativo en los esfuerzos de las autoridades por reducir la criminalidad en Gamarra. Tras ser detenidos, los menores fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas.

El coronel Palomino ha indicado que estos adolescentes serán enviados a un centro de reeducación, donde se espera que reciban la orientación y el apoyo necesarios para reintegrarse a la sociedad.

De esta manera, un nuevo caso de delincuencia juvenil ha vuelto a azotar Gamarra. Sin embargo, en esta ocasión se consiguió dar con la captura de los integrantes de 'Los Pericotes de Gamarra'. Los jóvenes serán trasladados hasta un centro de rehabilitación.