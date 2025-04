Pamela responde carta notarial de Pamela Franco con FULMINANTE mensaje: "Usted es la amante"

02/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprende nuevamente con su fulminante respuesta a la carta notarial de Pamela Franco. La trujillana no dudó en tildar de "amante" a la actual pareja de Christian Cueva y asegurar que si siente su honra mancillada es por sus propias declaraciones en anteriores entrevistas.

Inesperada respuesta de Pamela López a Pamela Franco

Como se recuerda, Pamela Franco decidió tomar acciones legales contra Pamela López mandándole una carta notarial al sentir su honra e imagen mancillada por las declaraciones que la trujillana dio en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV).

En el documento legal que le hizo llegar a la aún esposa de Christian Cueva, la cantante de cumbia resaltó su pedido de que se rectifique en el plazo de 24 horas "las atribuciones de hechos y conductas vertidas por su persona en su contra en un canal de televisión". Incluso, le pidió abstenerse a seguir refiriéndose de ella en cualquier medio para "imputarme hechos que perjudiquen mi honor y buena reputación".

Es tras esta inesperada medida de Franco Viera, que Pamela López no dudó en responderle detalladamente y de forma enérgica tratando de aclararle que no le pedirá disculpas públicas, ya que considera que su honor no se vio afectado por sus expresiones sino por la relación que mantiene con el popular 'Aladino'.

"Si su honor está dañado, no es a causa de mis expresiones. Es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo, Christian Cueva, es decir, usted es la 'AMANTE', y es su condición de amante la que afecta su honor. No son mis opiniones o afirmaciones las que han mancillado su honor, sino su propia conducta, que usted misma ha reconocido en televisión nacional", expresó.

Respuesta de Pamela López a carta notarial de Pamela Franco.

Pamela López responde carta notarial de Pamela Franco con pruebas

Pero no todo quedó ahí, ya que la madre de los hijos de Christian Cueva no dudó en explicarle a Pamela Franco el significado de la palabra amante, según el DRAE. Seguidamente, le adjuntó algunas pruebas de que fue la cantante quien fue la primera en tildarse de esa forma en una entrevista en televisión.

Asimismo, agregó algunas capturas de titulares que salieron en los medios de comunicación cuando todo salió a la luz por el yape que el futbolista le realizó a la artista: "Pamela Franco reconoció hace un año haber sido amante de Christian Cueva: 'Ahora viene a pegársela de víctima'" y "Pamela Franco pide perdón a Pamela López por involucrarse con Christian Cueva", fueron algunos de ellos.

"Asimismo, le aclaro que el término 'amante' no es un insulto, es una palabra descrita en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) cuyo significado es persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio", indicó, asegurando que con ello rechaza cualquier acusación de difamación.

Pamela López no se rectifica de tildar de amante a Pamela Franco.

Pruebas que habría enviado Pamela López como respuesta a carta notarial de Pamela Franco.

De esta manera, 'América Hoy' difundió las capturas de la respuesta de Pamela López a la carta notarial de Pamela Franco, quien le pedía rectificarse de sus acusaciones en 'EVDLV'. La trujillana le explicó que no se rectificaría de tildarla de 'amante' porque fue la misma cantante quien se habría catalogado así por su relación con Christian Cueva.