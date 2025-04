Pamela Franco y su POTENTE mensaje luego de que Pamela López la tilde de 'amante': "Se le olvida su pasado"

02/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Pamela López siguen causando revuelo en la farándula loca. Esta vez la cantante de cumbia lanzó un potente mensaje en sus redes sociales luego de que se diera a conocer que la trujillana respondió su carta notarial tildándola de "amante" de Christian Cueva.

Según las capturas mostradas por 'América Hoy', Pamela López fue tajante al responder la carta notarial de Pamela Franco, donde la cumbiambera le pedía retractarse públicamente de sus declaraciones en 'El Valor de la Verdad' en el que "mancillaría su imagen y reputación". La trujillana sostuvo que no le pediría disculpas, pues considera que el honor de la artista no se vio afectado por sus expresiones, sino por la relación que mantiene con el popular 'Aladino'.

"Es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo, Christian Cueva, es decir, usted es la 'AMANTE', y es su condición de amante la que afecta su honor", se lee en el documento legal.

Incluso, se animó a resaltar que fue la misma Pamela Franco quien reconoció en televisión nacional ser "la amante" por su vínculo con el popular 'Aladino'. Seguidamente, le adjuntó algunas pruebas como titulares de los medios de cuando la chimbotana trataba de explicar el origen del yape del futbolista para ella.

"Asimismo, le aclaro que el término 'amante' no es un insulto, es una palabra descrita en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) cuyo significado es persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio", agregó a la vez que finalizaba con un "no me rectifico porque sus acusaciones no tienen sustento en lo realmente acontecido".

En medio esta polémica situación, Pamela Franco sorprendió con un inesperado y contundente mensaje en su cuenta de Instagram, y que muchos de sus seguidores calificaron como una indirecta a la expareja de Christian Cueva.

"El que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela porque se quema. Qué rápido se le olvida a la gente su pasado... Y el presente", se lee en la historia compartida en su red social a pocos minutos de que 'América Hoy' revelara la respuesta de Pamela López a su carta notarial.

Hasta el momento la cumbiambera no ha salido a aclarar si es un mensaje directo a la trujillana y tampoco sobre la calificación que le dio: ¡de amante!

