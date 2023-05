Día de la Madre: Luis Miguel conmueve las redes sociales con foto junto a su fallecida mamá

El cantante Luis Miguel sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una foto junto a su madre, Marcela Basteri, por la celebración del Día de la Madre en México. En la imagen se puede ver a un joven Luis Miguel abrazando a su mamá en un momento muy íntimo y emotivo.

Esta es la primera vez que el artista comparte abiertamente una foto con su fallecida protenitora, quien desapareció hace años y cuyo paradero es desconocido públicamente.

Luis Miguel es conocido por mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación y no suele compartir imágenes de su entorno familiar. La última vez que lo había hecho fue por su serie biográfica en Netflix.

A pesar de que el cantante no dio detalles sobre su madre, el hecho de publicar algo que siempre había mantenido en reserva, indica la importancia que su madre tiene para él. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y varios usuarios agradecieron a Marcela Basteri por haber tenido al artista. La imagen ha generado gran emoción en las redes sociales y ha sido compartida ampliamente por los fans del 'Sol de México'.

"Me sobra juventud, me muero por vivir Pero me faltas tú", "Yo sé que volverás cuando amanezca", "Me mataste con esa foto", "No estoy llorando solo es una Marcela en mís ojos.... Un abrazo, Micki", se puede leer en los comentarios de la publicación de Instagram.