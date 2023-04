Drake Bell, estrella de "Drake & Josh", es reportado como desaparecido y alarma a sus fans

El actor Jared "Drake" Bell, estrella de "Drake & Josh" fue reportado como desaparecido en Florida, Estados Unidos, según una publicación realizada en redes sociales por el Departamento de Policía de Daytona Beach el jueves por la mañana.

En una publicación de Facebook, la Policía dijo que Drake Bell está desaparecido desde el miércoles por la noche. La confirmación se produjo horas después de que se difundieran rumores en redes sociales.

Drake Bell es reportado como desaparecido

Un comentario de seguimiento de la página, que tiene una marca de verificación azul verificada, dijo que el mensaje es "una publicación legítima del Departamento de Policía de Daytona Beach" e instó a cualquier persona con información a comunicarse con el detective Jayson Wallace al 386-671-5207 o en wallacejayson @dbpd.us.

El actor, que actuó en "Drake & Josh" de Nickelodeon, fue sentenciado previamente a dos años de libertad condicional después de declararse culpable por el delito grave de intento de poner en peligro a un niño y un cargo menor de difundir material perjudicial para los menores en relación con una niña que lo conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en Ohio cuando tenía 15 años.

"Quiero dejar en claro que no hubo imágenes sexuales, nada físico entre este individuo y yo. No me acusaron de nada físico. No me acusaron de difundir fotografías o imágenes ni nada por el estilo", dijo Bell en Instagram en una publicación que aborda el asunto.