¡Dura advertencia! "El Gran Chef: Famosos": Giacomo Bocchio 'cuadró' a Mr. Peet tras probar su humita cruda

"El gran chef: famosos" sigue dando la hora y la edición de este viernes 30 de junio no fue la excepción. El reality de cocina entregó un tenso momento entre el jurado Giacomo Bocchio y el participante Mr. Peet, a quien el juez del programa le recordó que el programa "es su cancha".

Los hechos ocurrieron luego de que el jurado encargara a los concursantes la preparación de una tradicional humita. Tras conseguir preparar dicho platillo, los jueces se acercaron a cado uno de los participantes para degustar y calificar sus productos.

Allí, llegó el turno de Peter Arévalo, conocido Mr. Peet, quien aseguró que su humita no se había quemado e, incluso, le agregó miel para acompañar esta comida preparada en base a maíz.

Sin embargo, el problema del periodista deportivo fue otro. Según Giacomo Bocchio, la humita de Mr. Peet estaba cruda por no seguir sus recomendaciones, por lo que le aconsejó que empiece a esuchar sus tips, porque, en "El Gran Chef: Famosos", él es local.

"Estabas haciendo un buen trabajo, pero tú no escuchas lo que se te dice. Te dije que sean más pequeñitas para que logres la cocción. Te han quedado crudas, Mr. Peet. Esta es mi cancha, no te confundas. Cuando te doy un consejo, tómalo, porque ahora has fallado por eso", aseveró.