"El Gran Chef: Famosos": Mónica Torres casi quema set de programa y bombero tuvo que intervenir

La actriz y participante de la segunda temporada del programa "El Gran Chef: Famosos", Mónica Torres, sufrió una situación particular en el set donde cocinaba su platillo de la noche: se originó un pequeño incendio que pudo ser remediado por un bombero.

"¡Se quema!"

La popular "Norma Reyes" de la serie "1000 oficios" se encontraba friendo unas hamburguesas como parte del reto del show televisivo, cuando el aceite terminó quemándose y originando un pequeño incendio.

Los compañeros y conductores del reality se asombraron ante el hecho y salieron del lugar. José Peláez se animó en sugerir que se llamen a los bomberos para que apaguen las llamas.

"Se quema la estación de Mónica Torres, ¿hay que llamar al bombero?", propuso.

La buena y rápida acción de los hombres de rojo lograron manejar el siniestro en el set de tv. Sin embargo, el concurso no podía parar; así que Nelly Rossinelli no dudó en decirle a Mónica en que continúe fritando las hamburguesas (si es que le quedaban) en otro lugar para que no retrase la preparación de su plato.

"Me tengo que ir a la otra estación, pero lo malo es que la otra estación no tengo todas mis cosas. Me voy a volver loca", manifestó preocupada la actriz cómica.

Jimmy Santi se descompensó

En otro momento de la competencia el cantante Jimmy Santi se sintió mal y tuvo que ser asistido por paramédicos.

"Me siento mareado, me siento mal. Vi negro", mencionó en un confesionario.

El participante de "El Gran Chef: Famosos", reveló por asistencia del enfermero que su presión marcaba 14/10, lo cual lo consideró alto.

A pesar de ello, indicó que continuaría desarrollando el platillo que le habían asignado para esa noche "con dignidad". Asimismo, señaló que es consciente que no le quedó bien y que ello podría influir en su calificación del concurso.

Sentencia

Al final de la competencia, se dio a conocer quiénes pasarían a sentencia, y en medio de tanta expectativa, resultaron escogidos precisamente Jimmy Santi y Mónica Torres, quienes habían sufrido ciertos percances durante el programa.

Ahora ambos concursantes deberán medirse junto a otros tres sentenciados más de la noche anterior. Cabe recordar que en el programa del 27 de junio los sentenciados del programa fueron: Junior Silva, Mr. Peet y Antonio Pavón.

De esta manera, después de algunos incidentes durante la emisión del programa del miércoles 28 de junio de "El Gran Chef: Famosos", Mónica Torres y Jimmy Santi salieron sentenciados. La primera tuvo que ser asistida por un bombero para poder apagar las llamas que había originado al freír hamburguesas en el set del programa.