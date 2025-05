¿Freddie Mercury fue padre? Biografía revelaría que el cantante tiene una hija

26/05/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, pero en mayo de 2025, su historia vuelve a ser noticia. Una nueva biografía asegura que el legendario vocalista de Queen tuvo una hija secreta, información que, según la autora del libro, era conocida por su círculo más cercano y se mantuvo en silencio hasta hoy.

¿Freddie Mercury tiene una hija?

Aunque han pasado casi 34 años desde la muerte de Freddie Mercury, su figura sigue generando interés a nivel mundial. Esta vez, no por su música, sino por su vida personal.

El medio británico Daily Mail publicó que una próxima biografía titulada 'Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love', escrita por Lesley Ann Jones, revela que el artista habría tenido una hija no reconocida oficialmente.

La supuesta hija nació en 1976 y sería fruto de una relación que Freddie Mercury tuvo con la esposa de un amigo. Según la autora, la mujer —a la que se menciona solo como "B"— mantuvo contacto con el cantante hasta su fallecimiento.

Aunque no se revela su identidad ni cómo luce actualmente, el libro detalla su edad, su profesión y parte de su vínculo con el artista.

Lesley Ann Jones confesó que, al principio, dudó de la veracidad del vínculo familiar. Sin embargo, tras revisar fotos, documentos bancarios y testimonios, concluyó que había suficiente evidencia para contar esta historia.

"Mi instinto fue dudar, pero estoy absolutamente segura de que no es una fantasiosa. Nadie podría haber fingido todo esto. ¿Por qué habría trabajado conmigo durante tres años y medio sin pedir nada a cambio?", declaró Lesley Ann Jones al Daily Mail.

La autora del libro 'Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love' también señaló que la supuesta hija nunca pidió dinero ni buscó fama, lo que reforzó su credibilidad.

La verdadera musa de 'Love of My Life'

Entre todas las canciones de Queen, pocas conmueven tanto como 'Love of my life'. Es más que música: es el reflejo del amor más sincero que Freddie Mercury sintió por Mary Austin, su amiga incondicional y figura clave en su vida.

'Love of my life' fue lanzada en 1975 como parte del icónico álbum 'A night at the opera'. Este disco no solo revolucionó el rock con su originalidad y ambición musical, sino que también llevó a Queen al reconocimiento mundial.

La pregunta sobre si Freddie Mercury fue padre ha cobrado nueva fuerza gracias a esta biografía que revelaría que el cantante tiene una hija.