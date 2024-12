¡Hello Kitty está de fiesta! Exposición en Lima por su 50° aniversario con acceso gratuito

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Hello Kitty, uno de los íconos más reconocidos de la cultura pop, celebra 50 años de popularidad mundial con una exposición única en Lima. Desde su creación, la adorable gata de Sanrio ha logrado mantenerse vigente, adaptándose a los tiempos y generando una conexión profunda con distintas generaciones.

La muestra, que se inauguró hace unos días, rinde homenaje a Hello Kitty y otros entrañables personajes de Sanrio, y está siendo presentada en el Palacio Municipal de Miraflores, con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores y el escultor peruano Marcelo Wong Galla.

Esta exposición no solo celebra la influencia de Hello Kitty en la cultura pop, sino también la conexión cultural entre Perú y Japón.

Hello Kitty en Lima

La exposición ofrece a los fans una oportunidad única de interactuar con sus personajes favoritos, como Hello Kitty, Little Twin Stars, My Melody, Keroppi, Badtz Maru, Cinnamoroll, Kuromi y Gudetama.

Estos personajes son presentados en una serie de esculturas que capturan la ternura y la suavidad características de la cultura kawaii, un estilo visual que ha conquistado corazones en todo el mundo.

El trabajo del escultor Marcelo Wong Galla resalta por su capacidad para reinterpretar a los personajes de Sanrio, reflejando la esencia de la calidez visual que ha caracterizado a estas figuras durante cinco décadas.

Las esculturas no solo evocan nostalgia, sino que también muestran cómo el arte puede conectar generaciones a través de un lenguaje universal: la ternura y empatía.

"Con esta muestra, celebramos no solo el legado de Sanrio, sino también las profundas conexiones culturales entre Perú y Japón", afirmó Wong Galla.

Además, las actividades lúdicas para todas las edades que acompañan la muestra permiten que tanto niños como adultos disfruten de una experiencia única que trasciende lo visual.

Detalles de la exposición

Los interesados en visitar la exposición pueden hacerlo hasta el 19 de enero de 2025. El ingreso es libre y el horario de apertura es de 11 a.m. a 9 p.m. en el Palacio Municipal de Miraflores (PLAM), ubicado en Larco 450.

Esta muestra no solo es una oportunidad para los fanáticos de Hello Kitty, sino también para todos aquellos interesados en experimentar una fusión única de arte y cultura, que celebra el legado de un personaje que ha marcado generaciones y fronteras.

