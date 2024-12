Jorge Luna y su sorprendente condición para los shows de 'Hablando Huevadas': "Si no hay, no se sube"

Jorge Luna, uno de los conductores y fundadores del exitoso programa de comedia Hablando Huevadas, sorprendió a sus seguidores al revelar una inusual exigencia que debe cumplirse para que acepte subir al escenario en sus shows.

Mario Cortéz productor de Hablando Huevadas estuvo como invitado en el podcast "Todo Good", conducido por José Luis Rodríguez que se transmite por la plataforma YouTube.

El productor, también conocido como primer esclavo confesó entre risas el pedido de Jorge Luna antes de cumplir su trabajo en el escenario haciendo reír a sus espectadores junto a su compañero y conductor Ricardo Mendoza.

Durante un reciente episodio del podcast, su productor Mario Cortéz, mencionó que su equipo de producción tiene claro que si esta condición no se cumple, él simplemente no realiza la presentación.

"Jorge tiene una exigencia muy particular: que siempre haya un PlayStation 5 en cualquier lugar al que vayamos y que esté listo con FIFA 2025. Si no está, simplemente no se presenta lo que para su productor es relativamente sencillo encontrar". relató mediante un podcast "Todo Good"