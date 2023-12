Mario Hart rompe el silencio sobre caída de Leslie Shaw: "Un día estás arriba, otro día abajo"

La impactante caída de Leslie Shaw durante su rutina de pole dance en casa ha generado revuelo mediático, llevando a su expareja, Mario Hart, a expresar sorprendentes comentarios. Mientras la polémica continúa, las declaraciones del 'Chato' contrastan con las insinuaciones de Handa, quien sugirió que el incidente podría estar vinculado al karma.

La polémica caída que Leslie Shaw sufrió durante una sesión de pole dance en su casa continúa generando interés, y su expareja, Mario Hart, con quien ha tenido varios desacuerdos, no demoró en expresar sus comentarios al respecto.

El conductor de 'Mande quien mande', Mario Hart, optó por dejar atrás las diferencias del pasado y elogiar la pronta recuperación de Leslie Shaw. En una entrevista con 'Más Espectáculos', destacó la actitud positiva de su expareja al enfrentar su caída, enfatizando la importancia de levantarse ante los obstáculos.

"Yo nunca me he mostrado en su contra ni nada por el estilo, pero me parece súper bien su posición, esa tiene que ser la actitud, si te caes hay que levantarse, no solamente con caídas físicas, sino en todos los aspectos de la vida. La vida es así, es cíclica, un día estás arriba, otro día, abajo y justamente se trata de eso, de levantarse (...) Ojalá que ya esté recuperada", declaró Mario Hart a 'Más Espectáculos'.