Martín Vizcarra presenta a 'Morita', su adorable compañera de cuatro patas: "No me arrepiento de tenerla"

El ex presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dejado a todos sus seguidores de TikTok encantados al revelar detalles íntimos de su vida, incluyendo a su nueva y entrañable compañera, 'Morita', una perrita que ha conquistado su corazón a pesar de no haber querido inicialmente tener una mascota. En un sincero video, el exmandatario compartió seis aspectos poco conocidos sobre su vida, revelando no solo su trayectoria académica y profesional, sino también su cambio de opinión sobre la adopción de animales.

"Cosas que no sabía sobre mí"

Después de atravesar momentos difíciles en el ámbito político, Martín Vizcarra ha encontrado en las redes sociales un espacio para conectarse con sus seguidores de una manera más personal. En su último video en TikTok, el exjefe de Estado compartió seis aspectos poco conocidos sobre sí mismo, comenzando por sus estudios en un colegio de Moquegua y su temprano ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a la edad de 15 años.

En un giro más ligero, Vizcarra también reveló sus preferencias gastronómicas, destacando su amor por la comida criolla y confesando que su plato favorito es el arroz con pato. Recordó sus primeros años de trabajo, incluyendo su primer automóvil, un Volkswagen que lo acompañó en sus primeros años laborando. Además, compartió su pasión por el deporte, enfatizando su participación activa en fútbol, básquetbol y frontón, este último practicado durante 30 años hasta que una lesión en la rodilla lo obligó a retirarse por razones de salud.

"La alegría de la casa"

En el sexto dato, el expresidente reveló un cambio significativo en su perspectiva de vida: su relación con las mascotas. Inicialmente se retuvo a tener una, finalmente cedió ante la insistencia de sus hijos. Ahora, el popular 'Lagarto' se muestra completamente encantado con 'Morita', una perrita que se ha convertido en un miembro querido de la familia durante los últimos dos años.

"Mis hijos insistían e insistían, y yo me resistía hasta que finalmente hace dos años acepté tener una mascota en casa, de lo cual no me arrepiento. Me acompaña esta linda perrita Morita que ha aumentado la alegría en nuestra casa", compartió el exmandatario.

La revelación sobre su compañera canina, 'Morita', muestra el lado más humano y tierno del político, generando simpatía entre sus seguidores y resaltando la importancia de las mascotas en la vida de cualquier persona. Con esta adorable introducción en sociedad, 'Morita' se convierte en la nueva estrella en el repertorio digital de Martín Vizcarra.