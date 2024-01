Leslie Shaw estrena 'Tal Para Cual 2' con fuertes frases que estarían dirigidas a Mario Hart: "Me engañaste"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw remeció las redes sociales al estrenar recientemente 'Tal Para Cual 2', es decir, la continuación del tema que grabó junto a su expareja Mario Hart en 2016.

¿Indirectas a Mario Hart?

En la continuación de este tema, la protagonista (Leslie Shaw) pasó por una etapa de infidelidad, mentiras y fuertes traiciones provocadas por aquella persona que juraba amarla.

Es así que, al escucharla, muchos de los usuarios asumieron inmediatamente que la rubia lanzó fuertes y claras indirectas al piloto de autos que, como se recuerda, durante su relación tuvo un 'affaire' con Olinda Castañeda, el fue ventilado en todos los canales de televisión nacional.

"Definitivamente, te saqué de mi vida y todo es diferente, conocí tu pasado y ahora sé lo mal que se siente, me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente, fuiste el mas evidente" dice la parte inicial de su nuevo tema.

Otra parte de este nuevo hit señala: "Si algo no te gusta de mí, pon tu denuncia y a ese papelito de cantante ya renuncia. Me engañaste, no fuiste caleta, ¿Qué pasó, se cayó esa careta? Me convertí en tu dolor de cabeza, ahora en otra me besas", haciendo una clara referencia a la nueva relación del conductor de TV y Korina Rivadeneira.

Será su año de venganza

Como se sabe, la cantante peruana aclaró, en una pasada entrevista, que como artista independiente decidió sacarle jugo a este polémico tema y lanzar su segunda parte, que, al parecer, será todo un éxito.

Asimismo, calificó este año como el de la 'venganza'. Por ello, en distintos momentos de su videoclip aparece armada con una espada japonesa, es decir, una catana, con la que enfrenta a un piloto de autos que intenta atacarla mientras ella entona su tema.

¿Se separa de 'El Prefe'?

Fiel a su estilo, Leslie Shaw volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos al lanzar tremendo mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a 'El Prefe', quien hace unos meses le pidió su mano en matrimonio.

"Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes", compartió.

Al respecto, la artista descartó la posibilidad de que vaya a separarse del cantante cubano, asegurando que su relación está mejor que nunca y que próximamente se casarán.

Sin duda, Leslie Shaw está en medio de un gran momento, por lo que no dudó en lanzar su nuevo tema 'Tal Para Cual 2', donde suelta 'afiladas' indirectas que estarían dirigidas a su expareja Mario Hart.