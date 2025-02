Música de luto: Falleció guitarrista de la icónica banda KISS en trágico accidente automovilístico

22/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El mundo de la música está de luto. Medios del entretenimiento internacional informaron sobre el sensible fallecimiento de Karl Cochran, mítico guitarrista de la famosa banda de rock, Kiss. Un aparatoso accidente automovilístico originó su deceso, el cual dejó en desconcierto a miles de fanáticos.

Murió guitarrista de Kiss en trágico accidente

A través de su cuenta oficial en Instagram, la agrupación compartió la triste noticia con sus seguidores, y dio alcances de lo que había ocurrido con Karl durante sus últimos momentos con vida. En su publicación, se indica que el músico, de 61 años de edad, sufrió un accidente con su auto el pasado miércoles 19 de febrero.

"Nuestro querido amigo Karl Cochran murió en un accidente de coche el 19 de febrero. Karl era un vocalista y guitarrista extraordinario que sufrió un derrame cerebral masivo pero nunca dejó de luchar para volver. Fue amado por nuestros fans en todo el mundo a través de sus apariciones en todo el mundo", se lee en el post que cuenta con una fotografía de Cochran junto a Paul Stanley.

Por otro lado, los reportes preliminares dieron mayores alcances de lo que ocurrió en este trágico suceso. De acuerdo con el portal informativo My Central Jersey, Karl viajaba como copiloto en el vehículo que su madre, de 90 años, conducía en el trayecto de Bridgewater, Nueva Jersey. En tales circunstancias, el carro se estrelló contra un árbol mientras retrocedía, ocasionando que Cochran fuese expulsado violentamente.

Tras lo ocurrido, el guitarrista presentó severas heridas, por lo que fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Universitario Robert Wood Johnson. No obstante, las graves lesiones ocasionaron que muriera poco después de llegar al nosocomio. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando el caso, mismo que se mantiene en reserva.

¿Quién fue Karl Cochran?

Nacido en Nueva Jersey, Karl Cochran fue hijo de un veterano DJ de música funk. Inspirado por los dotes artísticos de su padre, Karl comenzó a tocar la guitarra desde temprana edad, sintiéndose atraído por el género rock. En 1974, su vida cambiaría completamente, tras conocer a Kiss en el icónico Madison Square Garden.

Al entablar un nexo con la banda, Karl apoyó en la escritura de la famosa canción 'Into The Void', misma que pertenece al exitoso álbum 'Psycho Circus', en 1998. Asimismo, formó parte de la banda solista de Ace Frehley, también guitarrista de Kiss, durante los años noventa, así como 'The Eric Singer Project', proyecto musical del baterista de Kiss.

Así, se supo que el músico Karl Cochran, quien formó parte de la legendaria banda de rock Kiss, perdió la vida trágicamente durante un aparatoso accidente automovilístico.