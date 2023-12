Patricio Parodi: Hermana de 'guerrero' se casa por religioso y sin la presencia de Luciana Fuster

Mafer, hermana de Patricio Parodi, acaba de contraer matrimonio religioso con Alfredo Zanatti tras llevarse acabo una ceremonia de ensueño en la que estuvo rodeada de todos sus seres queridos; sin embargo, llamó la atención que, una vez más, la modelo Luciana Fuster estuviera ausente.

Luego de varios meses ultimando detalles para tener una boda mágica, Mafer Parodi pudo unir su vida, de forma religiosa, al administrador de empresas, Alfredo Zanatti de 27 años.

A través de su cuenta de Instagram, la cuñada de Luciana Fuster compartió distintas fotografías de lo que fue este importante momento para ella.

En dicha ceremonia estuvo presente toda su familia y amigos más cercanos. No obstante, la actual Miss Grand International brilló por su ausencia debido a que se encuentra viviendo en Tailandia como parte de su compromiso como reina de belleza.

Mafer Parodi contrajo matrimonio religioso con Alfredo Zanatti.

La hermana del actual capitán de 'Los Leones' vistió un delicado vestido de novia, así como un velo sumamente largo. Además, mediante sus historias reveló que para este día usará dos calzados: tacos y posteriormente zapatillas para más comodidad.

El calzado que usará Mafer Parodi.

Cuando Patricio oficializó su relación con Luciana inició una gran polémica en las redes sociales debido a que, en ese momento, las hermanas del chico reality hicieron notar que no estaban del todo contentas con dicho romance.

En el canal de Kiara Trigoso, Majo y Mafer recalcaron que preferían al modelo soltero y no vinculado sentimentalmente con alguien. Para ese momento, Patricio ya estaba con Fuster.

Asimismo, en mayo del 2022, Majo Parodi celebró su baby shower y la Miss Grand Perú no estuvo invitada, pero si la expareja de su hermano, Flavia Laos.

"Yo estaba en la casa de Patricio, me terminé de alistar y bajamos. Es más, 'Pato' también me dijo que van a estar primero todas las amigas de sus hermanas y yo no soy amiga de ellas. Él me dijo: "Si quieres puedes estar allí y luego bajo yo". Le respondí que obviamente no porque yo estaba con él y bajaba con él", fue la explicación de Fuster.