¡Repartiendo chocolate! JP 'El Chamaco' sorprende con gesto navideño a niños de Pamplona Alta

JP 'El Chamaco' tuvo un noble gesto a pocos días de la Navidad. El repartero peruano llegó hasta Pamplona Alta para sorprender a los niños de dicho sector con una increíble chocolatada navideña y entrega de regalos.

Durante la última edición de 'Mande Quien Mande' se mostraron imágenes de lo que fue el reciente compartir navideño que planificó el popular cantante de género urbano.

Todo inició a partir de las 12:30 del mediodía. JP llegó hasta el distrito que lo vio crecer, San Juan de Miraflores, donde lo recibieron los payasos que le ayudarían a hacer el show de esa tarde.

Seguido a ello, el artista se instaló de una casa de la zona y procedió a preparar el chocolate navideño y las tajadas de panetón que todos los niños degustaron durante el evento.

"Este es mi barrio, Pamplona Alta (...) (la chocolatada será para) más de 200 niños (...) Si dios me bendice con tanto trabajo, salud, como no retribuirles a todos mis vecinos. Acá he nacido, aquí he tenido mi primer trabajo, he sido payasito, he cantado por acá, he hecho mis shows por acá y ahora me toca hacer mi chocolatada", fueron las palabras del repartero peruano.