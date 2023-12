Samahara Lobatón ilumina la Navidad con solidario gesto: Entrega canastas a familias necesitadas

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Acto de generosidadcto de generosidad no solo evidencia la solidaridad de la hija de Melissa Klug, sino también su compromiso con transmitir valores solidarios a su primogénita. A través de sus redes sociales, expresó su gratitud a un patrocinador que hizo posible esta donación y detalló el proceso de entrega.

El solidario gesto de Samahara

Utilizando sus redes sociales, Samahara Lobatón compartió su experiencia al repartir canastas navideñas a quienes más lo necesitan, llevando consigo a su pequeña hija Xianna. En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, se observa a la joven subiendo cerros y entregando personalmente las canastas, no solo a familias más necesitadas, sino también a madres acompañadas de sus hijos.

Este acto no solo representa una acción solidaria sino también la enseñanza de valores a su hija Xianna, como lo expresó Samahara Lobatón en su publicación: "Feliz Navidad. Un granito de arena para los que más lo necesitan. No solo se trata de ganar si no también de dar y mucho más en estas fiestas. Como todos los años estoy aquí dando mi granito de arena y estoy feliz de inculcarle a Xianna valores que sé que marcarán su corazón ".

Más de 20 mil soles en canjes

La solidaridad de Samahara Lobatón no se limita solo a acciones benéficas. En los últimos meses, se han observado cambios significativos en su vida personal. La joven, que se mudó al departamento de Bryan Torres, ha destinado recursos a remodelaciones en la vivienda. A través de sus redes sociales, compartió el proceso de renovación de su cocina y sala, agradeciendo a la empresa encargada de los trabajos.

La inversión de Samahara Lobatón en remodelaciones no pasa desapercibida, generando sorpresa y comentarios. La hija de Melissa Klug ha optado por realizar canjes y alianzas para renovar el espacio de su novio. La noticia se suma a la sorprendente decisión de invertir en el departamento de Bryan Torres, su actual pareja, a solo cuatro meses de iniciada la relación. Estos cambios en su vida personal generan especulaciones y sorpresa en el público.

Samahara Lobatón, más allá de su participación en el mundo del espectáculo, continúa demostrando su compromiso con la solidaridad y la generosidad, especialmente en estas fechas navideñas. Su gesto de repartir canastas a familias necesitadas refleja una sensibilidad hacia las realidades de quienes enfrentan dificultades.