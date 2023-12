¡Se sincera! Giovanni Ciccia revela cómo afrontó la depresión antes de ingresar a 'Al Fondo Hay Sitio'

Giovanni Ciccia sorprendió al revelar, en medio de una entrevista, el difícil momento que vivió debido a la depresión que padeció poco antes de formar parte del elenco de la popular serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

En entrevista con Verónica Linares para su programa en YouTube, el artista nacional de 52 años se animó a contar los duros episodios depresivos que vivió durante la pandemia, siendo la muerte de su compañero, Kennet Quiroz, una de las situaciones que lo llevó a tal punto

Según confesó, tuvo que medicarse e incluso acudir a terapia para superar el duro golpe que le ocasionó perder al bajista de su banda de rock, 'Chabelos'.

"Fue como si te cortaran un brazo. Me deprimí, horrible, mal. He tenido que medicarme, ir a terapia. Estuve seis meses gateando terrible", continuó.

Este episodio lo persiguió hasta cuando ingresó a 'Al Fondo Hay Sitio' e hizo el papel de Diego Montalbán, por lo que cuando acabaron las grabaciones volvió a sumergirse en una difícil situación.

Sin embargo, volvió a recibir la propuesta de retomar su papel, lo cual recibió con mucha gratitud e incluso aseguró que fue su salida de la depresión.

"Hice de Diego Montalbán en la tercera y quinta temporada. Ya cuando acabó la serie fue una pena. No pensé que iba a volver. Cuando Gigio me hizo la propuesta, le dije: '¡Claro, me encanta la idea!' Mi familia me dijo que lo hiciera, que ni lo dudara. Yo siento que esto me ha salvado la vida porque estaba bien triste", contó bastante emocionado.