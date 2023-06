Taylor Swift: La razón por la que 'The Eras Tour' no llegaría al Perú

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La venta de entradas para la gira de Taylor Swift, 'The Eras Tour', inició en Argentina esta mañana. Sin embargo, el Perú no contó con la misma suerte que el país sureño y no fue incluido como parte del tour hasta la fecha.

¿Por qué no habría sido incluido Perú?

Al respecto, el conductor del programa digital Moloko Podcast, Carlos Orozco, se refirió a esta situación y señaló que las probabilidades de que la cantante llegue a territorio nacional son escasas, pese a la cantidad de 'swifties' aquí. Según señaló, sí se hizo el esfuerzo para que aterrice en Perú, pero la infraestructura del país habría complicado las negociaciones.

"Taylor Swift no va a venir al Perú. Sí hubo una intención de traerla, los empresarios peruanos querían traerla y hubo propuestas acorde. No es que no hubo plata, ha sido un tema de producción, de infraestructura, de condiciones. Taylor Swift necesita otras condiciones, otra acústica, otro sonido y otro despliegue que te pide el escenario", dijo.

'Swifties' no pierden la fe

Tras la explicación de la no inclusión del Perú en 'The Eras Tour', los fanáticos de la cantante norteamericana reaccionaron. Un grupo de ellos pidieron una mayor inversión en la infraestructura de escenarios, mientras que otro mantiene la esperanza de que nuestro país sea confirmado próximamente.

"Alguien que invierta por favor ! construyan algo bueno porque no solo es Taylor muchos otros artistas no vienen al Perú por esos detalles", señaló una usuaria.

"Solo diré que hay 10 fechas más por anunciar", añadió un internauta

Aún faltan fechas por anunciar

La esperanza de los fanáticos de Taylor Swift de verla en nuestro país se debe a que la propia artista ha aclarado que hay fechas internacionales que aún no han sido anunciadas. Según el post de presentación de la gira en Latinoamérica, más conciertos fuera de Estados Unidos serán confirmados pronto.

"¡Muchas más fechas internacionales saldrán pronto, promedito!!, se lee en la publicación.

Cabe recordar que en las últimas horas, la cantante norteamericana anunció una nueva fecha para el 11 de noviembre en Argentina gracias a la gran demanda de fanáticos en dicho país. Esto se debe a que tras el inicio de venta de entradas, los boletos para ver a la artista se agotaron en pocos minutos.

De esta manera, los fanáticos de Taylor Swift se mantendrán a la expectativa de que Perú sea anunciado como parte de 'The Eras Tour'. Y es que, pese a la infraestructura de nuestro país, mantienen la esperanza de que la artista sorprenda con las fechas internacionales restantes.