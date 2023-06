Taylor Swift anuncia fechas de "The Eras Tour" en Latinoamérica: ¿Qué pasará con Perú?

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Es oficial! Taylor Swift ha confirmado su presencia en Latinoamérica con su gira "The Eras Tour". La aclamada estrella del pop ha anunciado un total de ocho conciertos en la región, repartidos en tres países ¿Perú está en la lista? En esta nota te contaremos todo lo que sabemos sobre este reciente anuncio.

¿Taylor Swift vendrá a Perú?

Finalmente, se ha confirmado el esperado y temido anuncio: Taylor Swift ha oficialmente revelado las fechas internacionales de su gira "The Eras Tour", incluyendo su tan esperado debut en Latinoamérica. Sin embargo, serán solo tres los países afortunados que recibirán a la artista en su primera visita a la región.

Los países latinoamericanos seleccionados para recibir a Taylor Swift. La talentosa cantante ofrecerá una serie de conciertos que darán comienzo en agosto en México, y posteriormente visitará Argentina y Brasil en noviembre. Desafortunadamente, esta confirmación deja claro que Perú no formará parte de la lista de destinos de la gira.

Taylor Swift anuncia gira en Latinoamérica

"Muy emocionada de contarle esto", escribió Taylor Swift al anunciar la noticia de sus fechas en el territorio, asegurando que pronto se revelarán más fechas internacionales, aunque es poco probable que se incluyan nuevos shows en Latinoamérica.

Además de revelar las fechas, se confirmó que Sabrina Carpenter será la invitada especial durante la gira en estos tres países. Como era de esperarse, el anuncio generó un gran revuelo en las redes sociales, dejando a los fanáticos peruanos desilusionados al enterarse de que la artista no visitará nuestro país.

Las fechas de "The Eras Tour" en Latinoamérica

Taylor Swift y su gira "The Eras Tour" en Latinoamérica será en agosto y noviembre:

24 de agosto: Ciudad de México

25 de agosto: Ciudad de México

26 de agosto: Ciudad de México

9 de noviembre: Buenos Aires

10 de noviembre: Buenos Aires

18 de noviembre : Río de Janeiro

25 de noviembre: Sao Paulo

26 de noviembre: Sao Paulo

"The Eras Tour" convertirá a Taylor Swift en millonaria

Con esta gira, Taylor Swift, la responsable de éxitos como "Exile", "Look what you made me do", "You belong with me" y "Shake it off", se está encaminando a convertirse en la artista más rica de todos los tiempos. Aunque Rihanna ya ostenta el título de multimillonaria gracias a su exitosa marca de moda y belleza, Fenty, los ingresos de Swift provienen exclusivamente del mundo de la música.

Según los cálculos realizados por la revista Forbes, una vez finalizada esta primera etapa de "The Eras Tour" el 9 de agosto en Inglewood, California, se estima que la venta de entradas habrá generado alrededor de 591 millones de dólares para Taylor Swift. Teniendo en cuenta que su patrimonio neto actual es de 570 millones de dólares, superará ampliamente la marca de los mil millones.