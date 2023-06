The Beatles: Paul McCartney anuncia que lanzará "la última canción" de la banda con apoyo de la IA

¡La Beatlemanía está de regreso! Paul McCartney anunció recientemente que lanzará "la última canción" de la mítica banda de los 60 'The Beatles' gracias a la IA. Podrá ser escuchada la voz de John Lennon.

El cuarteto integrado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr fue un fenómeno mundial que acaparó la atención internacional por décadas.

Sin embargo, la muerte de John Lennon trajo un enorme vacío en la banda de Liverpool. Y hoy se tiene conocimiento que este querido miembro de la agrupación tenía en mente 'un sencillo' que no pudo ver la luz.

La esposa de Lennon, Yoko Ono entregó un año después de la muerte de su esposo una 'demo' a Paul McCartney. Este se encontraba en un cassete que llevaba el rótulo de: "Para Paul".

Sin duda, esta era la última genialidad del intérprete de "Lemon Tree" antes de partir hacia el "lugar donde solo se pueden encontrar a las estrellas".

Cabe precisar que este tema fue muchas veces pensado en grabarse, pero no encontró un momento propicio para hacerlo y, más aún, la voluntad de uno de sus integrantes en que esto sucediese.

Paul en una entrevista dio a conocer que su compañero de banda George Harrison consideró al tema de Lennon como una "basura", lo cual, de alguna manera, hizo que la canción no saliera a la luz, porque desanimó a la agrupación en que se grabara.

"A George no le gustaba. The Beatles siendo demócratas. No la hicimos", señaló.