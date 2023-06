¡Vuelven! The Cure tocará en el Estadio Nacional tras diez años de ausencia en el Perú

¡Lo celebran los amantes del rock! The Cure retornará a Perú tras 10 años de ausencia en los escenarios del país. La banda británica tocará en el Estadio Nacional el próximo 22 de noviembre, en el marco de su gira por Sudamérica.

Luego que el líder de la agrupación, Robert Smith, manifestó, hace algunos meses atrás, que Perú será visitado por él y sus compañeros, todo quedó oficializado esta mañana.

Move Concerts Perú reveló los detalles del evento, que vienen organizando y miles de fanáticos venían solicitando desde hace años atrás. Y es que desde abril del 2013, los intérpretes de "Boys Don't Cry" no visitaban territorio nacional.

En un primer momento, la empresa apuntó que los nacidos en Crawley estarán acompañados de las bandas extranjeras invitadas The Twilight Sad y Just Mustard; así como, la banda nacional Resplandor, todas elegidas por Smith.

Cabe indicar que, el recital de The Cure en Lima marcará el inicio de su gira por Sudamérica, donde participará como 'cabeza de cartel' en los festivales de Primavera Sound, eventos musicales, celebrados entre finales de mayo y principios de junio, en distintas ciudades del mundo.

Como se recuerda, la banda británica no emplea ostentosas herramientas tecnológicas en sus shows. Los 'Padrinos del gótico' se caracterizan por ostentar un número artístico bastante clásico, donde los grandes protagonistas son los músicos esencialmente.

Un caso distinto fue Taylor Swift, que según contó el conductor del programa digital Moloko Podcast, Carlos Orozco, sí se hizo el esfuerzo para que llegue a Perú, pero la infraestructura del país habría complicado las negociaciones.

"Taylor Swift no va a venir al Perú. Sí hubo una intención de traerla, los empresarios peruanos querían traerla y hubo propuestas acorde. No es que no hubo plata, ha sido un tema de producción, de infraestructura, de condiciones. Taylor Swift necesita otras condiciones, otra acústica, otro sonido y otro despliegue que te pide el escenario", dijo.