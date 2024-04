¿Yahaira Plasencia y Thalía preparan tema? Cantantes son captadas juntas previo a los Latin American Music Awards

Yahaira Plasencia brilló junto a Thalía durante los ensayos de los 'Latin American Music Awards 2024′. La cantante peruana desfilará este jueves en la alfombra roja del evento celebrado en Las Vegas, donde se espera la presencia de destacadas figuras como Becky G, Raw Alejandro, Feid, Peso Pluma, entre otros.

Durante el evento internacional, nuestra compatriota buscará fortalecer vínculos en el ámbito musical y exhibir su propuesta artística en la ceremonia que será transmitida por Univisión.

Pese a la expectativa del público respecto a una posible colaboración entre Yahaira y la mexicana, la artista peruana reveló que en realidad este habría sido un encuentro casual debido a que ella no participará en el escenario central del evento en esta ocasión.

Asimismo, Yahaira confirmó que acudirá a la gala de la mano de Sergio George debido a que, pese a que ya no trabajan juntos, le tiene un gran respeto y afecto.

Durante su estadía en Las Vegas, la cantante aprovechará para reunirse con varias personalidades de la industria musical en Estados Unidos, con el fin de seguir impulsando su carrera.

Jefferson Farfán volvió estar en el ojo de la tormenta después que revele, en la más reciente de su podcast, que fue víctima de infidelidad hace unos años. Aunque el '10 de la calle' no confirmó a quien se refería, muchos entendieron que hablaba sobre su polémica relación con Yahaira Plasencia, quien fue acusada de engañar al pelotero con Jerson Reyes.

La 'Reina del totó' habló para las cámaras de 'América hoy' y fue consultada sobre los recientes comentarios de Jefferson Farfán. Al respecto, dijo que ha pasado mucho tiempo y no tiene mucho que decir.

"Mira, el tema de Jefferson ya está cerrado hace muchos años, no lo he tocado y no lo voy a tocar. Igual, le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. Ya que me pregunten por él a estas alturas me parece demasiado. Ya pasó hace mucho tiempo y no me interesa tocarlo", indicó Yahaira con visible incomodidad.