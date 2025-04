Abogado de Gabriela Serpa denunciará a 'urracos' por grabar A ESCONDIDAS conversación en su oficina

El abogado Elio Riera conversó con Exitosa respecto a la situación legal que afronta Gabriela Serpa, su representada, quien fue agredida verbalmente por Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, conocidos popularmente como los 'urracos'. El letrado acusó a los reporteros de grabar a escondidas una conversación privada entre ellos y los padres de la actriz cómica, mientras discutían asuntos relacionados a una reparación civil.

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Riera expresó su rechazo a las grabaciones difundidas por 'Magaly TV: La Firme', en donde se escucha el diálogo entablado en las partes involucradas. Por tal motivo, anunció que denunciaría a los reporteros, y serán las autoridades quienes establezcan si hubo o no un acto ilícito.

"Tengo que rechazar el comportamiento de estos jóvenes, de llegar a mi oficina grabando a escondidas a las partes. No es lo correcto, ya determinarán las autoridades fiscales ante la denuncia que tengo que formular si existe responsabilidad penal o no", expresó.

Según el abogado, los 'urracos' habían solicitado una cita con ellos, y que de buena fe se accedió a conversar. No obstante, reveló que el debate duró casi una hora y media, y en el referido programa de espectáculos solo se mostraron algunos fragmentos Por ello, destacó que lo difundido no tiene nada que ver con la denuncia presentada por 'Gaby' Serpa, quien los acusó por ejercer violencia contra la mujer.

"Han colocado lo que han querido, no entiendo por qué. Han tergiversado todo ello. Tampoco colocan parte del audio, o no lo explican (...) El proceso de violencia contra la mujer es uno que inicia de oficio al Estado. La señorita Serpa no puede desistir de un delito. No se puede retirar una denuncia de este tipo, salvo injuria, calumnia o difamación". añadió.