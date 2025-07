¡Agárrense! Jaime Bayly anuncia el REGRESO de 'El Francotirador' en la televisión peruana

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jaime Bayly volvió a Lima para ser parte de la Feria del Libro 2025. Mientras se encontraba presentando la reedición de una de sus novelas en una concurrida librería limeña, el periodista fue abordado por la prensa, y sorprendió al declarar que planea volver a la televisión peruana con su icónico programa 'El Francotirador'.

Jaime Bayly regresa al Perú

El periodista, quien reside en Miami desde hace más de 20 años, regresó a Lima convocando gente en una concurrida librería del Óvalo Gutiérrez, donde presentó la reedición de `La Noche es Virgen`, una de sus primeras novelas. Tras ello, Bayly habló sobre sus recientes proyectos, como su canal digital en YouTube, en donde tiene 1 millón de seguidores.

"Llevamos 2 años, lo hago todos los días, ahora grabé antes de venir. Y ya estoy casi retirado de la televisión abierta, o sea qué, ese será mi modesto canal, combativo y guerrillero cuando me retire de la televisión de Miami" expresó Bayly.

Si bien disfruta de esta faceta y su vida en el extranjero, Jaime ha considerado la idea de volver al país con su icónico programa de entrevistas. 'El Francotirador'. Con total seguridad, el `Niño terrible´ de la TV aseguró que cuenta con los derechos para llevar a cabo el proyecto, tras una ardua batalla legal con el canal que transmitía su formato.

"Yo tengo la marca (...) Es un error que me pelearan la marca, no tendrían sentido, es un programa que fundamos nosotros pero que esta asociado a mí para bien o para mal", manifestó.

¿Cuándo regresará 'El Francotirador'?

Además, el exconductor señaló que su regreso ocurriría antes de las elecciones generales del próximo año, puesto que le gustaría entrevistar a los candidatos de forma presencial y no desde Miami. Aunque todavía no tiene un canal confirmado para el proyecto, no duda que las propuestas llegarán.

"Podría ser en febrero o marzo antes de la elecciones (...) Si hacemos 'El Francotirador' el próximo año, tiene que ser acá, no esto de vía satélite, yo en Miami y el candidato acá, eso no funciona, tengo que venir", precisó.

Sin duda, Jaime Bayly planea un 2026 cargado de proyectos, no solo con sus novelas clásicas, sino también con un nuevo libro y hasta un posible retorno de 'El Francotirador'. En dicho programa, no descarta entrevistar a personajes que hoy tienen un rol político, como Phillip Butters y Carlos Álvarez. ¡Agárrense, que el 'Tío terrible' promete sacar chispas!