Francisca Aronsson destruye a streamers: "Es increíble la inmadurez que tienen casi todos"

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Francisca Aronsson volvió a estar en boca de todos tras una sincera entrevista donde no se guardó nada sobre los streamers y sus hábitos. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Francisca Aronsson destruye a streamers

El pasado 11 de julio de 2025, Francisca Aronsson fue entrevistada en un programa radial, conducido por Nicolt Livia. Durante la conversación, la recordada protagonista de Margarita habló sobre su acercamiento a las plataformas digitales y cómo estas le permitieron conectar con personas de otros países.

"Yo comencé a hacer muchos lives a principio de año, pero lo hice como una diversión de unos dos meses, de vamos a hacer esto y me mataba de risa, conocía gente de otros países", contó con soltura la actriz, conocida también como 'Pecas'.

Según detalló Francisca Aronsson, la experiencia le pareció divertida por un tiempo, pero dejó claro que para ella solo fue un pasatiempo. Sin embargo, también le sirvió para conocer a varios creadores de contenido y formarse una opinión clara sobre lo que ocurre tras las cámaras. Y fue ahí donde no se guardó nada.

Al ser consultada sobre si se animaría a tener una relación con un streamer, Francisca Aronsson respondió sin filtros: "Yo no puedo estar con un tiktoker porque me mato. O sea, en plan, ¿qué me va a aportar si su única misión del día es prender live?"

La joven actriz, de 19 años, fue tajante al asegurar que muchos de estos creadores de contenido carecen de visión y madurez.

"Yo he conocido a muchos tiktokers y es increíble la inmadurez que tienen casi todos. Te lo digo porque los he conocido cara a cara. Uno espera llegar a sentarse con ellos y que tengan mentalidad, que tengan visión, '¿y qué planeas? Nada, seguir con los lives'", sentenció.

Además, criticó el uso excesivo de transmisiones en vivo por parte de ciertos influencers. Según ella, muchos no pueden pasar el día sin aparecer en TikTok.

"La mayoría de estos chicos no pueden dejar el live de TikTok porque no tienen su dosis diaria de validación", dijo. Incluso, se atrevió a afirmar que se trata de "personas con muy poca autoestima, muy poca seguridad".

Francisca Aronsson volvió a generar revuelo en redes con sus recientes declaraciones sobre los creadores de contenido. Tras lanzar duras críticas hacia los streamers, las redes sociales estallaron con comentarios divididos y opiniones encontradas.