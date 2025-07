Bad Bunny entra a lista de los 50 hombres más sexys de todos los tiempos

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny lo volvió a hacer. Esta vez no se trata de un nuevo hit ni de un look extravagante, sino de un reconocimiento mundial que lo pone al nivel de verdaderas leyendas: el reguetonero boricua fue incluido en la exclusiva lista de los 50 hombres más sexys de todos los tiempos, publicada por la prestigiosa revista Harper's Bazaar.

Bad Bunny al nivel de Brad Pitt y Elvis

La prestigiosa revista Harper's Bazaar acaba de soltar su bomba anual: la lista de los 50 hombres más sexys de la historia. Y adivina quién está entre los elegidos. Nada menos que Bad Bunny, quien comparte el ranking con leyendas como Elvis Presley, James Dean, Tupac Shakur y Brad Pitt.

Pero no se trata solo de abdominales o carita bonita. La publicación resalta que el artista boricua fue elegido por su magnetismo, su estilo único y su impacto cultural. El tipo no solo canta, también rompe esquemas.

Ya lo hemos visto con faldas, uñas pintadas, peinados locazos y hasta discursos en defensa de la comunidad LGBTQ+. Y aun así, sigue llenando estadios y portadas por igual.

Harper's Bazaar lo pone como un símbolo de la "nueva masculinidad", más libre, sin miedo a mostrarse tal cual, con una identidad que no encaja en moldes antiguos. Y si alguien ha sabido convertir eso en arte, éxito y mucha actitud, ese ha sido Benito.

Bad Bunny y sus 30 conciertos en PR

Este reconocimiento no pudo llegar en mejor momento. Mientras se publica esta lista que lo ubica entre los más guapos e influyentes, Bad Bunny está con todo en Puerto Rico. Su show titulado No Me Quiero Ir De Aquí no solo es una gira cualquiera.

Es una residencia de 30 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde celebra la herencia musical de su tierra y reafirma que el barrio nunca se olvida.

La presentación no solo conecta con sus raíces, sino también con su evolución como artista global. Porque no cualquiera puede mezclar reguetón, trap, moda, activismo, historia y todavía hacer que la gente se mate por conseguir entradas.

La aparición de Bad Bunny en la lista de los 50 hombres más sexys de todos los tiempos confirma que el atractivo masculino ya no se basa solo en músculos o trajes elegantes. Su inclusión por Harper's Bazaar refleja una nueva etapa donde el carisma, la autenticidad y el mensaje valen tanto como la imagen.