Alexandra Hörler conmueve al revelar graves complicaciones durante su embarazo: ¿Se retira de la TV?

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alexandra Hörler, reconocida periodista y conductora de televisión, vive uno de los capítulos más emotivos y desafiantes de su vida. A sus 40 años, sorprendió al anunciar públicamente su embarazo de forma natural, un hecho que emocionó a sus seguidores y colegas, quienes celebraron con ella este logro personal.

Sin embargo, en las últimas semanas, la comunicadora reveló que su salud se ha visto afectada, al punto que podría reconsiderar su continuidad en la pantalla. Hörler confesó que su estado físico se ha deteriorado debido a los intensos síntomas que enfrenta.

"Tuve un leve sangrado, me dieron ocho días de descanso médico, pero en general estamos bien, aunque yo no me siento nada bien", explicó. La periodista detalló que duerme menos de cuatro horas por noche, lo que le provoca mareos y descompensaciones constantes.

¿Cómo impactan estos síntomas en su día a día?

Los malestares han transformado radicalmente su rutina diaria. Hörler indicó que sigue estrictamente las indicaciones médicas para proteger su salud y la de su bebé, y que el reposo se ha convertido en una medida fundamental. A pesar de las dificultades físicas, se muestra decidida a mantener sus compromisos profesionales mientras sea posible.

"No logro dormir, el cuerpo no me da, pero mi plan es seguir trabajando hasta el final", señaló con firmeza. Sin embargo, fue enfática al señalar que priorizará su salud por encima de cualquier compromiso: "Si en algún momento siento que ya no puedo, me retiraré".

¿Qué significa este embarazo para Alexandra?

El embarazo de Hörler ha sido especialmente significativo, ya que llegó de manera inesperada. Semanas atrás, anunció con lágrimas en el set de ¡Paren Todo! en Panamericana TV que estaba esperando un bebé de 17 semanas. Contó que no se había sometido a tratamientos ni había congelado óvulos y que, incluso, había recibido un diagnóstico desfavorable de su ginecóloga.

"Me habían desahuciado. No me hice ningún tratamiento y, de pronto, pasó. Es un milagro", expresó emocionada durante su declaración. Su historia ha resonado con muchas mujeres que buscan ser madres después de los 35 o 40 años, generando mensajes de apoyo y empatía en redes sociales.

Alexandra comparte esta nueva etapa con su esposo, Juan Francisco Pardo, odontólogo y docente universitario, con quien se casó en 2021. Su pareja ha sido un pilar esencial, brindándole respaldo emocional y acompañándola en cada decisión. De momento, Alexandra Hörler permanece en descanso médico por ocho días, siguiendo un monitoreo constante de su estado de salud.

El equipo de ¡Paren Todo! y sus colegas le han mostrado respaldo absoluto, mientras el público sigue atento a su evolución. La periodista continúa evaluando día a día su capacidad para seguir al frente de la conducción, pero mantiene la determinación de cuidar, ante todo, su bienestar y el de su hijo en camino.