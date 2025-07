Paul Michael asegura que denunciará a Macarena Gastalado: "Yo sí la voy a demandar"

¡Lo negó todo! En medio de la polémica por los mensajes difundidos por Macarena Gastaldo, el exchico reality Paul Michael no se quedó callado y rechazó cualquier tipo de vinculación con la modelo argentina.

En entrevista con el programa La noche habla, el novio de Pamela López decidió responder a Macarena Gastaldo, tras asegurar que él le habría escrito por Instagram. Paul Michael negó tener algún tipo de vínculo con la modelo argentina y anunció que tomará acciones legales para limpiar su nombre.

"Yo no la conozco a ella en nada. No sé que está buscando, si cámaras o que la prensa la llame. Pero yo no la conozco de nada", aseguró.