¿Volvieron? Difunden comprometedora foto de Mario Irivarren y Onelia Molina pese a negar reconciliación

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las alarmas del amor volvieron a sonar en el mundo de la farándula local, y esta vez los protagonistas son Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque ambos habían dejado claro que no estaban juntos, una nueva foto los delata y vuelve a ponerlos en el ojo público.

Foto comprometedora de Mario y Onelia

Fue durante el matrimonio de un amigo en común que ambos fueron captados en una actitud bastante cercana. En la imagen, difundida por Instarándula, se ve al ex chico reality tomando por la cintura a su expareja, pese a que anteriormente habían negado cualquier intento de reconciliación.

"Mira las confianzas de Mario y Onelia en la última boda... decían que no estaban, pero qué tal confianza al agarrarle la cintura", fue el mensaje que acompañó la reveladora foto, enviado por una seguidora del portal de Samuel Suárez.

Ampay de Mario Irivarren y Onelia Molina

La imagen no tardó en generar todo tipo de comentarios, especialmente porque no es el primer indicio de un posible regreso. Hace unas semanas, las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron a Onelia Molina ingresando al departamento de Mario Irivarren alrededor de las 11:50 p. m., y no salió hasta la mañana siguiente.

Aunque ella dijo que solo fue a ponerle una inyección a la mamá del conductor de Good Time, el contexto sigue alimentando las sospechas.

Alrededor de las 10:00 a. m. del día siguiente a aquella visita nocturna, los 'urracos' de Magaly sorprendieron a la pareja saliendo del edificio. Obviamente no dejaron pasar la oportunidad de hacerles algunas preguntas.

"¿Has pasado la noche de la reconciliación?", le consultaron sin filtro a Mario Irivarren, quien prefirió guardar silencio, mientras que Onelia Molina evitó también cualquier declaración.

Pero el tema no quedó ahí. En su podcast, Onelia Molina volvió a asegurar que está soltera. Sin embargo, su compañero de conducción, Patricio Parodi, le lanzó una pulla que la dejó un poco incómoda: "Ya todos vimos, no fastidies".

La odontóloga, firme en su postura, respondió con una frase que lo dijo todo sin decir nada: "Ya aprendí a que ya no voy a hablar de mi vida privada".

A pesar de que Mario Irivarren y Onelia Molina han negado en más de una ocasión que hayan retomado su romance, la difusión de esta nueva foto reaviva las sospechas. Las imágenes hablan por sí solas y, aunque ambos insistan en mantenerse como expareja, sus recientes apariciones juntos y gestos de cercanía continúan dando que hablar.