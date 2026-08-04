Conductora de TV se queda dormida en plena transmisión EN VIVO y la escena se vuelve viral

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una conductora de TV vivió un incómodo momento al ser captada dormida en plena transmisión en vivo. La escena generó sorpresa entre los televidentes y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Conductora de TV se queda dormida en vivo: Escena viral

Las transmisiones en vivo suelen estar marcadas por situaciones inesperadas, ya que cualquier imprevisto puede quedar registrado y llegar rápidamente a los usuarios en las redes sociales. Esta vez, la protagonista de una insólita escena fue una conductora de televisión en Estados Unidos.

La reportera y presentadora de noticias de Tennessee, Dominique Dillon, fue captada por las cámaras apoyada en sus manos y los ojos completamente cerrados mientras una reportera de campo de la estación de noticias de Memphis parecía esperar una respuesta de ella sobre un tema en específico.

La persona detrás de la cámara se echa a reír mientras el silencio en pantalla fue interrumpido por una transición que alejó a los dos periodistas. Al reaccionar, la conductora de TV solo pudo mirar al vacío con una sonrisa antes del corte comercial.

"¡Chicos! ¡Dominique Dillon fue captada dormida en cámara, FOX 13 Good Morning Memphis! Me estoy muriendo de risa", escribió el usuario en el pie de foto de la publicación del miércoles 29 de julio y agregó varios emojis de risa.

@n24noticias.ec Presentadora de Good Morning Memphis protagoniza inesperado momento tras quedarse dormida durante la transmisión Dominique Dillon, presentadora del programa Good Morning Memphis, sorprendió a los televidentes al quedarse dormida mientras el espacio se encontraba en vivo. ♬ sonido original - n24noticias.ec

Conductora Dominique Dillon rompe su silencio

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibido por sus colegas. Ernie Freeman, conductor de Fox 13 Memphis se animó a compartir en sus redes sociales, un selfie que tomó con Dillon, en el que ella, en tono de humor, juntó las manos y apoyó la cabeza sobre ellas, con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo.

"Ahora que 'The Big Show' ha terminado, es hora de que Dominique Dillon tome otra siesta", escribió junto a la imagen, y agregó en broma el hashtag, "#StayWoke". Y añadió más chispa al asunto: "En defensa de Dominique, no hubo ronquidos. Así que, ahí está eso".

Ante esa publicación en Facebook, la presentadora de noticias que se volvió viral por la insólita escena en vivo, solo atinó a escribir: "Ni siquiera me dieron un empujón", pero agregó que otra compañera de la conducción, Brittani Dubose, "me respaldó, ¡eso sí!".

Reacción al video de conductora durmiendo en vivo

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y comenzó a acumular reproducciones, comentarios y reacciones. Algunos usuarios en X y TikTok tomaron el episodio con humor y aseguraron que la conductora habría necesitado unas horas adicionales de descanso debido a que regresó a su trabajo tras una baja por maternidad de cuatro meses: dio a luz a su segundo hijo.

Otros usuarios salieron en defensa de la conductora de televisión y justificaron el descuido señalando los exigentes y agotadores horarios que enfrentan los periodistas de los programas matutinos.

Es así como una inesperada escena protagonizada por una conductora de televisión durante una transmisión en vivo generó sorpresa y rápidamente se volvió viral en redes sociales. La presentadora Dominique Dillon no pudo evitar quedarse dormida por unos segundos mientras se encontraba frente a las cámaras.