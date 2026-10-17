Alejandra Baigorria vive momentos de terror en pleno vuelo a Brasil por fallas técnicas en su avión

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria vivió momentos de terror por fallas técnicas en su avión cuando viajaba rumbo a Brasil. La empresaria sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo las mascarillas de oxígeno cayeron inesperadamente sobre los asientos de los pasajeros, en medio de una situación que generó preocupación.

Ale Baigorria vivió susto en pleno vuelo

Luego de su viaje a Japón, Alejandra Baigorria tenía previsto continuar con sus planes y viajar a Brasil. Sin embargo, el trayecto dio un giro inesperado cuando se registró un imprevisto técnico en pleno vuelo.

La empresaria se metió a sus redes para compartir una foto de terror donde se ven las mascarillas de oxígeno colgando sobre los asientos tras un vuelo para el infarto. Junto a las imágenes, soltó todo el miedo que sintió en carne propia durante el incidente aéreo.

"Acabo de pasar el peor susto de mi vida. Recupero mi aliento y les hago un story time", escribió la 'Rubia de Gamarra', quien adelantó que contaría más detalles de lo sucedido una vez que se recuperara del susto.

Aerolínea se pronuncia tras incidente

Tras el post de Alejandra Baigorria, LATAM compartió un comunicado que mencionaba sobre la falla técnica ocurrida en un vuelo con dirección a Brasil.

Según el documento, la aeronave no pudo continuar hacia su destino y tuvo que retornar a Lima, donde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La compañía explicó que, ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad, incluido el despliegue de las mascarillas de oxígeno.

"Ante esta situación, la tripulación aplicó todos los procedimientos correspondientes y realizó el retorno a Lima, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación", señaló LATAM en su comunicado.

Pasajeros fueron trasladados a otro vuelo

Ya con los pies bien puestos en Lima, los pasajeros pasaron, de inmediato, a otro vuelo para poder continuar su viaje rumbo a Brasil. La empresa pidió en pedir disculpas por los dolores de cabeza y reafirmando que cuidar la seguridad de toda los pasajeros que viajan junto a ellos es su principal priodirdad.

"La aeronave aterrizó sin incidentes en Lima y se brindó asistencia a los pasajeros. Adicionalmente se realizó el cambio de aeronave para continuar el viaje hacia São Paulo el día de hoy", añadió LATAM en su comunicado.

Así, Alejandra Baigorria vivió momentos de terror durante su vuelo a Brasil debido a fallas técnicas en el avión, que obligaron a la aeronave a retornar a Lima. La empresaria compartió imágenes de las mascarillas de oxígeno desplegadas y adelantó que contará más detalles sobre el susto que pasó.