Tabata Suarez aumenta los rumores de un romance con Mario Irivarren: "Larga vida a nuestros planes así"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una posible relación entre Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a tomar fuerza luego de que ambos compartieran imágenes de una reciente escapada juntos. La cercanía que han mostrado en las últimas semanas, sumada a una tierna dedicatoria de la modelo hacia el empresario, despertó nuevamente la curiosidad de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Mario Irivarren publicó fotografías relacionadas con el viaje que realizó junto a Tabata Suárez. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista un romance, las imágenes dejaron entrever la confianza que mantienen y rápidamente generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales.

La situación tomó mayor notoriedad cuando Tabata decidió comentar la publicación de Mario con un mensaje relacionado con los planes que ambos han compartido. La dedicatoria fue interpretada por sus seguidores como una muestra de especial cercanía, especialmente porque se produjo después de la escapada que realizaron juntos.

Mario, por su parte, respondió de manera afectuosa y mencionó las escapadas de fin de semana, los viajes improvisados y el deseo de continuar viviendo nuevas aventuras. Este intercambio terminó alimentando todavía más las versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

A estas muestras de cercanía se sumaron los comentarios de Jazmín Pinedo, quien aseguró conocer a Tabata desde hace varios años. La conductora destacó las cualidades personales de la modelo y señaló que Mario se encontraría feliz a su lado, aunque tampoco confirmó que ambos mantengan una relación.

Mario Irivarren es una figura conocida de la televisión peruana, especialmente por su participación en programas de competencia y entretenimiento. Su trayectoria en el espectáculo comenzó durante su etapa como chico reality, desde donde logró consolidar una importante presencia mediática y posteriormente incursionó en otros proyectos.

Con el paso de los años, el empresario también ha desarrollado actividades fuera de la televisión y ha mantenido una presencia constante en redes sociales. Además, sus relaciones sentimentales y vínculos con otras figuras públicas han despertado interés entre sus seguidores.

Por su parte, Tabata Suárez ha construido una trayectoria vinculada principalmente al modelaje y al entretenimiento. Su presencia en redes sociales también le ha permitido mantener contacto con una amplia audiencia. Actualmente, su cercanía con Mario Irivarren vuelve a colocarla en el centro de la atención mediática, aunque ambos mantienen en reserva la naturaleza de su vínculo.