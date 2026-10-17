Romeo, hijo de David Beckham, debuta en el cine con un personaje gay en la película 'Forty Love'

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Romeo Beckham se lanzó con todo al cine en 'Forty Love', donde le toca ser un tenista que enfrenta a una superestrella abiertamente gay. El adelanto oficial nos muestra una película que combina la adrenalina del deporte con una rivalidad y un romance de aquellos.

Romeo Beckham debuta en 'Forty Love'

A casi un mes de su estreno oficial, 'Forty Love' presentó sus primeras imágenes, en las que Romeo Beckham comparte protagonismo con reconocidos actores como Paul Kircher, Guillaume Canet y Benjamin Voisin. La película también cuenta con una aparición especial de la actriz francesa Catherine Deneuve.

La dirección está a cargo del reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, quien escribió el guion junto a Gaëlle Macé. Además, la banda sonora fue realizada por 070 Shake y el cantante americano Johan Lenox.

Aunque Romeo Beckham tiene experiencia en el mundo de la moda, tras haber trabajado durante varios años con marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga, esta producción marca su primera incursión en la actuación cinematográfica.

¿De qué trata la película 'Forty Love'?

El tráiler presenta a Sacha Gallo, interpretado por Paul Kircher, una superestrella del tenis abiertamente gay que se prepara para participar en un importante torneo en París, Francia. Sin embargo, la llegada de un nuevo rival, encarnado por Romeo Beckham, cambia por completo el rumbo de su historia.

La aparición de este tenista carismático pone en duda lo que el tenista Sacha Gallo creía saber sobre la competición, la ambición y sus propios sentimientos. Las imágenes muestran una relación de amor y odio entre ambos personajes, tanto dentro de la cancha como en los clubes nocturnos que frecuentan.

La sinopsis difundida por la productora adelanta que el protagonista se enfrenta por primera vez a un oponente de una naturaleza diferente: el amor. Este sentimiento aparece como una fuerza capaz de emocionarlo y desestabilizarlo, incluso más que cualquier desafío deportivo.

Uno de los detalles que llama la atención de esta producción es que Romeo Beckham es el único actor del filme que no habla francés. Por ese motivo, sus escenas aparecen subtituladas para el público francófono.

Con 'Forty Love', el hijo de David y Victoria Beckham, Romeo Beckham, deja momentáneamente el mundo de la moda y pasarelas para probar suerte en el cine. Su debut llega con una historia que mezcla tenis, rivalidad y romance, y que permitirá conocer una nueva faceta del joven británico.