Cantante de Los Villacorta pide disculpas tras protagonizar accidente que dejó un herido: "Nunca fue mi intención"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡El cumbiambero dio la cara! Iván Villacorta, vocalista de Los Villacorta, rompió su silencio tras el accidente que protagonizó en Trujillo, donde dejó gravemente herido a un hombre de 77 años. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el artista pidió disculpas y aseguró que está pendiente de la recuperación de la víctima.

Iván Villacorta expresó su preocupación por lo sucedido y señaló que, desde el primer momento, la víctima fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica. Además, afirmó que viene asumiendo los gastos correspondientes y brindándole apoyo durante su recuperación.

Iván Villacorta pide disculpas tras accidente

En su comunicado, el cantante reconoció la gravedad de lo ocurrido y expresó sus disculpas. "Lamento de corazón lo sucedido. Nunca fue mi intención causar daño a nadie y hoy mi prioridad es su pronta recuperación", manifestó.

Cantante de Los Villacorta pide disculpas tras protagonizar accidente

Asimismo, aseguró que el adulto mayor se encuentra estable y fuera de peligro. El artista también aclaró que la víctima fue trasladada a una clínica privada.

"Quiero aclarar que, desde el primer momento, fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica y no al Hospital Regional, como se ha difundido erróneamente", expresó.

Iván Villacorta agregó que mantiene conversaciones cordiales con la persona afectada y que su compromiso es continuar acompañándola durante su recuperación, además de atender sus necesidades.

"He estado pendiente de su salud y bienestar, haciéndome cargo de los gastos correspondientes y brindándole todo mi apoyo (...) Mi compromiso es seguir acompañando a la persona afectada durante su recuperación", añadió el integrante de Los Villacorta.

¿Qué se sabe sobre el adulto atropellado?

El accidente ocurrió el jueves 15 de octubre en Trujillo y dejó al ciudadano ruso de 77 años con lesiones de consideración, entre ellas fracturas en la cabeza y en una de sus piernas, según la información difundida sobre el caso.

Tras lo sucedido, el cantante fue intervenido por la Policía. Y, según el acta de detención citada en reportes periodísticos, el músico presentaba signos compatibles con un posible estado de ebriedad al momento de la intervención. Las circunstancias del accidente aún continúan bajo investigación.

Así, Iván Villacorta, cantante de Los Villacorta, pidió disculpas tras el accidente de tránsito en Trujillo que dejó herido a un adulto mayor de 77 años. El artista aseguró que la víctima está fuera de peligro y que viene cubriendo sus gastos médicos mientras continúa su recuperación.