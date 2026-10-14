¿Te están espiando en WhatsApp? Descubre la FUNCIÓN que ayuda a descubrirlo y proteger tu cuenta

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Descubre cuál es la función de WhatsApp que muchos pasan por desapercibido y que podría ayudarte a saber quién podría estar espiando tu cuenta. Conoce cuál es y cómo proteger tus conversaciones de forma sencilla y práctica.

¿Cómo descubrir si te están espiando en WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación que se ha convertido en la más utilizada para hablar con amigos, familiares y, en muchos casos, también con compañeros de trabajo. Sin embargo, tal como sucede con otras apps, una situación aparentemente normal podría generar dudas sobre la seguridad de las conversaciones.

Aunque existen diferentes señales que pueden llamar la atención, hay una función dentro de la aplicación de mensajería móvil que permite revisar si tu WhatsApp está siendo espiada.

Así que si tienes la sospecha de que alguien podría estar leyendo tus chats sin tu permiso, no te preocupes, ya que existe un truco sencillo para averiguarlo y evitar que te sigan espiando: dispositivos vinculados, que permite identificar los equipos electrónicos y móviles en los que la sesión de WhatsApp se encuentra abierta.

Función de WhatsApp: dispositivos vinculados a la cuenta

La herramienta de "dispositivos vinculados" dentro de WhatsApp, permite detectar si hay sesiones activas en computadoras, tablets u otros celulares que tú no hayas autorizado, permitiéndote cerrarlas de inmediato.

Cualquier persona con acceso físico a tu teléfono puede escanear tu código QR para abrir tu cuenta en otro equipo. Para saber si tu pareja, amigo o algún tercero está leyendo tus chats de WhatsApp, puedes seguir los siguientes pasos:

Dirígete al ícono de tres puntos verticales en Android - "Ajustes" - Dispositivos vinculados. En esta sección podrás ver todas las sesiones activas. En iPhone : Ve a la pestaña de Configuración/Ajustes abajo a la derecha y selecciona Dispositivos vinculados.

- "Ajustes" - Dispositivos vinculados. En esta sección podrás ver todas las sesiones activas. : Ve a la pestaña de abajo a la derecha y selecciona Dispositivos vinculados. Si no reconoces el dispositivo que aparece en la lista donde se indica el equipo y el horario en que estuvo o se encuentra activo, es momento de actuar, asegúrate de cerrar todas las sesiones no autorizadas desde esa misma ventana.

Si buscas proteger más tu cuenta de WhatsApp, también se aconseja no usar aplicaciones no oficiales de esa app, no descargar aplicaciones fraudulentas o no confiables. Para añadir una capa extra de seguridad, ve a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, allí podrás crear un PIN de seis dígitos que será necesario para registrar tu número en un nuevo dispositivo.

Función de WhatsApp: dispositivos vinculados.

Detecta señales sospechosas en tu cuenta

Las formas más claras para darte cuenta de si alguien está espiando tu WhatsApp o leyendo tus conversaciones sin tu permiso son:

Cuando un mensaje aparece como leído y usted no lo había revisado.

Cuando aparecen mensajes borrados o editados.

Textos en idiomas extraños.

Respuestas escritas o con imágenes.

Comportamiento del celular: rendimiento notablemente más lento, sobrecalentamiento continuo o un consumo de batería drástico y repentino (lo cual puede indicar aplicaciones espía en segundo plano).

Así que si deseas saber si tu pareja o amigo podría estar espiando tu WhatsApp deberías acceder a la función de dispositivos vinculados para averiguar desde dónde se inició sesión con tu cuenta y darle mayor seguridad.