Cantante de cumbia atropella a extranjero de 77 años en Trujillo: presentaba signos de ebriedad, según la Policía

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Escándalo en Trujillo! Iván Villacorta Bello, cantante de Los Villacorta, terminó detenido tras atropellar a un extranjero de 77 años. El ciudadano ruso resultó con lesiones graves y terminó internado en una clínica. Según la Policía, el músico presentaba signos de ebriedad al momento de su intervención. El caso continúa bajo investigación.

Cantante de Los Villacorta atropella a extranjero

Según la información que soltó el periodista Sergio Verde, de La República, el accidente pasó en el cruce de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, en plena ciudad de Trujillo.

Por lo que se sabe hasta ahora, Iván Villacorta se habría quedado sin dirección en el volante y terminó chocando contra el hombre de 77 años, con iniciales A. R., que andaba transitando por la zona.

El golpe provocó que el adulto mayor cayera sobre la pista. Ante lo ocurrido, vecinos del sector acudieron a auxiliarlo y se coordinó su traslado a una clínica local para que recibiera atención médica de emergencia.

Para tener en cuenta, la información oficial señala que el cumbiambero de 47 años tiene su licencia de conducir al día y cero antecedentes por accidentes de tránsito.

Extranjero de 77 años sufrió graves lesiones

Una vez que los especialistas lo evaluaron, se supo que el ciudadano ruso sufrió lesiones de aquellas, como fracturas en el cráneo y en una pierna. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron que permaneciera bajo observación.

Mientras tanto, efectivos policiales intervinieron al cantante de Los Villacorta y lo trasladaron a la comisaría La Noria para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el acta de detención citada por el periodista Sergio Verde, el músico presentaba signos compatibles con un posible estado de ebriedad al momento del accidente. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho y la condición en la que conducía deberán ser determinadas por las autoridades.

La intervención policial busca esclarecer cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes. Por el momento, las pesquisas siguen su curso y se confía en que las diligencias ayuden a desmenuzar los detalles de este accidente que tiene al adulto mayor internado.

Así, el cantante Iván Villacorta Bello, integrante de Los Villacorta, fue detenido tras presuntamente atropellar a un extranjero de 77 años en Trujillo. Según la Policía, presentaba signos de ebriedad al momento de su intervención. El adulto mayor sufrió graves lesiones y el caso continúa bajo investigación.