Brunella Horna está DECEPCIONADA de Pamela López tras escándalo con empresario: "El ex es sagrado"

27/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No lo tolera! Brunella Horna decidió pronunciarse respecto al escándalo que viene atravesando su amiga, Pamela López, quien ha sido captada en varias salidas junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, quien aparentemente estuvo comprometido. La conductora se mostró decepcionada, al punto de que lanzó un severo mensaje.

¿Brunella en contra de Pamela López?

Durante la mañana de hoy, martes 27 de agosto, la esposa de Richard Acuña se pronunció en su programa 'América Hoy' sobre lo acontecido en torno a López, luego de que Nardha Velarde, la madre de la hija del empresario, indicara que aún mantenía una relación con él.

"Me parece indefendible, me parece terrible lo que ha pasado. Obviamente, tenemos que escuchar la otra parte, pero tampoco dudo de la versión de Nardha Velarde, tiene sus razones para salir a denunciar este caso", mencionó al inicio de su intervención.

Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que la Brune le 'jaló las orejas' a su amiga, indicando que todas las mujeres que mantienen una amistad, como seria el caso de Nardha y López, deben respetar los códigos.

"Para mí, más allá de si está soltero o no, es un tema de que entre amigas tenemos códigos, el ex es sagrado, así haya pasado 20 años, no se toca. Se ve como (si fuera) una mujer", manifestó algo eufórica.

Asimismo, la conductora indicó que no conocía sobre las saliditas que Pamela mantenía con Luis Fernando. "Yo no sabía, no estaba enterada de absolutamente nada. Cuando vi las imágenes, me chocó", mencionó, resaltando que incluso se comió una torta de chocolate por los nervios que le causó la noticia.

Decepcionada tras haberla defendido

Lo comentado por Brunella Horna no sería ninguna sorpresa, puesto a que ella, desde el inicio de la controversia entre Pamela López y Christian Cueva, había salido en defensa de su amiga. "Ningún Cueva te va a callar", le dijo cuando presentó la denuncia por agresión y violencia psicológica.

Además, ella no dudó en sacar cara por López, luego de que Melissa Klug le enviara una carta notarial por revelar que habría tenido un amorío con 'Aladino', lo cual, según 'la blanca de Chucuito', dañó su honra.

"Yo he hablado con Pamela hace muchísimo tiempo sobre este tema, por eso le aconsejo (a Klug) que deje ahí las cosas, porque Pamela no ha salido a hablar por hablar. Tiene las pruebas suficientes para probar todo lo que dice", mencionó

Lo cierto es que Brunella Horna ya no respaldaría más a Pamela López, debido a que se siente decepcionada por el escándalo en el que está envuelta su amiga, luego de salir con el empresario Luis Fernando Rodríguez.