BTS en Colombia: Grupo de K-Pop fue nombrado 'Huesped de Honor' previo a sus conciertos

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

BTS ya se encuentra en Colombia. La Alcaldía de Bogotá nombró al reconocido grupo de K-Pop como 'Huésped de Honor' previo a sus conciertos programados en Colombia para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

BTS ofrecerá conciertos en Colombia el 2 y 3 de octubre

Las ARMY están a la expectativa por la gira de BTS en Latinoamérica. Previo a sus shows en Perú, la famosa agrupación surcoreana brindará dos conciertos en Colombia, por lo que el miércoles 30 de septiembre llegaron a ese país para dejar todo listo y que sus fans se lleven la mejor experiencia posible.

Los integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, llegaron al aeropuerto El Dorado: dos integrantes aterrizaron en la mañana del miércoles desde Estados Unidos y los otros cinco lo hicieron más tarde, desde Corea del Sur. El grupo llegó acompañado por más de 150 personas entre equipo técnico, producción y logística, y tiene habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes.

En medio de la expectativa por los conciertos de BTS en Colombia el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, la Alcaldía de Bogotá, a través del Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, fue nombrado 'Huesped de Honor', como parte de la bienvenida a los siete integrantes durante su primera visita.

BTS ya en Bogotá y los declaran "Huésped de honor".

¿Por qué BTS fue nombrado 'Huesped de Honor'?

Según la Alcaldía de Bogotá, la distinción de 'Huesped de Honor' puede concederse a visitantes considerados ilustres por sus actividades artísticas, culturales, deportivas, científicas u otras contribuciones.

"Por medio del cual se declara Huésped de Honor de la Ciudad de Bogotá D.C. al grupo musical y artístico de la República de Corea, Bangtan Sonyeondan. En ceremonia especial, el señor alcalde Mayor de Bogotá, D.C., hará entrega de la copia del presente decreto en nota de estilo a tan ilustre Huésped", indica el decreto.

Con ello, la administración de Bogotá destacó la trayectoria de la banda de K-Pop desde 2013, su aporte a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas y su impacto entre los jóvenes.

Gira mundial ARIRANG de BTS.

BTS irá a Perú tras conciertos en Colombia

El grupo BTS continuará su gira mundial ARIRANG después de sus presentaciones en Colombia y llegará a Lima para ofrecer tres conciertos: el 7, 9 y 10 de octubre del 2026.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos, donde miles de seguidores podrán disfrutar de sus primeros shows en Perú.

Con el reconocimiento como 'Huésped de Honor', Bogotá oficializó su bienvenida a BTS justo antes de dos conciertos que reunirán a miles de seguidores del K-Pop en El Campín, en Colombia.