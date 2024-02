Carlos Álvarez presenta su imitación de Doña Peta: "Soy la madre del Perú, a mi bebé le cumplen todo"

La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, ha sido foco de titulares durante los últimos días debido a su intervención en la vida laboral de su hijo. Ante esto, el cómico Carlos Álvarez presentó su imitación llamada 'Doña Cheta' y prometió un gran espectáculo para sus seguidores.

El actor cómico tiene una gran trayectoria, ya que antes imitó a Paolo Guerrero bajo el nombre de 'Paolin lin lin', por lo que ahora se encargará de presentar a su nuevo personaje 'Doña Cheta' en su espectáculo 'Dios es peruano', programado para realizarse desde el 1 hasta el 30 de marzo en la Estación de Barranco.

El popular cómico, fiel a su estilo, dijo algunas frases que iban dirigidas a los directivos del Club Deportivo Universidad César Vallejo y defendió a su hijo Paolin lin lin.

"Soy Doña Cheta, la madre del Perú y al que diga que no lo meto preso. A ti te hablo cuarto de pollo, Cesitar Amuña, a mi bebé le cumples todo lo que le prometiste porque si no, me vas a conocer y no te pateo porque tienes que firmar los cheques y darme plata como cancha", expresó Carlos.