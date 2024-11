¿Christian Cueva estuvo ENAMORADO de Marisol?: "Él siempre me dijo que era su amor"

La cantante Marisol, conocida como La Faraona del Norte, reveló en una entrevista con Magaly Medina que fue el "amor platónico" del futbolista Christian Cueva. Entre anécdotas y risas, contó cómo él mismo le confesó su admiración desde joven, aunque negó que hubiera intenciones románticas de por medio.

Durante su participación en el podcast de Magaly Medina, Marisol fue consultada sobre Christian Cueva, actual pareja de la cantante Pamela Franco. Ante la pregunta de la periodista sobre si el futbolista alguna vez se le declaró, la 'Faraona' descartó esa posibilidad, pero recordó la ocasión en que él mismo confirmó su admiración por ella.

"Él siempre me dijo que era su amor platónico desde que era chiquito. Cuando era adolescente y jugaba fútbol, me veía cantar y le gustaba mi voz", relató Marisol.

Además, recordó una presentación en Trujillo donde Christian Cueva subió al escenario para expresarle públicamente su admiración. "Pensé que era mentira, pero le pregunté y me lo afirmó", dijo.

Marisol también destacó que Christian Cueva conoce todas sus canciones, lo que demuestra la admiración que le tiene desde joven. Sin embargo, dejó claro que no siente celos de Pamela Franco, actual pareja del futbolista.

"No me siento celosa (de Pamela Franco) porque no solo yo era su artista favorita, sino también otras agrupaciones. Quizá ahora en la relación que está, tiene que saberse todas las canciones de su pareja", comentó con humor.