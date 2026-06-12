Roberto Sánchez pide colaboración para cubrir pago de tasas y solicitar nulidad de actas: "Con S/1, S/2 o S/3"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, hizo un llamado a sus simpatizantes y militantes para solicitar una colaboración económica voluntaria para cubrir el pago de las tasas del trámite de sus pedidos de nulidad de actas en la segunda vuelta electoral.

Juntos por el Perú pide apoyo económico para tramitar nulidad de actas

La tensión en la coyuntura política peruana se va acrecentando conforme avanza el conteo de votos de la segunda vuelta electoral 2026 y que se ven reflejados en el portal oficial de la ONPE. En medio de esta situación, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, brindó una conferencia de prensa el 12 de junio junto a su equipo técnico para, en primer lugar, proponerle a Keiko Fujimori realizar una revisión exhaustiva del proceso electoral.

Seguidamente, denunció ante los medios de comunicación, que existirían presuntas irregularidades en Lima que debían ser esclarecidas. En ese marco, reiteró su pedido de nulidad de actas electorales en las mesas de sufragio donde se evidenciarían, según él, esas singularidades, pero para ello, deberían pagar más de 2 millones de soles para cubrir ese trámite.

Por ello, durante su discurso, Roberto Sánchez aprovechó en hacer un llamado a sus simpatizantes a apoyarlos económicamente para poder cubrir el monto necesario para

"Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas. (...) Tenemos plazo hasta mañana, todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar S/1, S/2, S/3 y vamos a lograr pagar esas tasas", precisó en conferencia de prensa.

Juntos por el Perú pide apoyo económico para nulidad de actas electorales.

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