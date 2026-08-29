Ministerio de Salud aclara declaraciones del titular Luis Dyer sobre el rol de los medios de comunicación

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Minsa emitió este sábado 29 de agosto un comunicado para aclarar las interpretaciones surgidas a raíz de las declaraciones realizadas por su titular, Luis Dyer Fernández, sobre el papel de los medios de comunicación frente a los desafíos que enfrenta el sistema de salud.

Minsa aclara comentarios de Luis Dyer

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó que las palabras del ministro no tuvieron como propósito responsabilizar a los medios de comunicación por los problemas que atraviesa el sector.

Dicho pronunciamiento busca precisar el sentido de sus declaraciones y evitar interpretaciones que, según el Minsa, puedan desvirtuar el mensaje expresado por el titular del sector.

"En ningún momento las declaraciones del ministro tuvieron como propósito responsabilizar a los medios de comunicación por los problemas que enfrenta el sector Salud", expresó el documento.

🔴 COMUNICADO | Ante algunas interpretaciones sobre las declaraciones realizadas respecto a los medios de comunicación y su rol frente a los desafíos que enfrenta el sistema de salud, el Ministerio de Salud informa lo siguiente. pic.twitter.com/vlntNm94wP — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 29, 2026

En el comunicado, el ministerio señaló que lo expresado por Luis Dyer Fernández constituye un llamado a sumar esfuerzos para visibilizar las necesidades del sistema de salud y contribuir, desde los distintos ámbitos de la sociedad, a la búsqueda de soluciones en beneficio de la población.

Asimismo, el Minsa explicó que, en ese contexto, la frase "la prensa también nos puede ayudar en ese sentido y sacar adelante" fue planteada como una invitación a los medios de comunicación a continuar contribuyendo con su labor informativa y fiscalizadora.

Según la cartera, este trabajo puede permitir que las necesidades del sector y los principales desafíos que requieren atención sean puestos en la agenda pública.

¿Qué fue lo expresado por Luis Dyer?

El ministro de Salud en sus declaraciones responsabilizó a la prensa de Ucayali por no difundir la crisis de salud en la región durante una visita a Pucallpa. Asimismo, afirmó que la indignación no debía recaer solo en el Gobierno porque los medios de comunicación también tenían responsabilidad en visibilizar estas carencias.

Mediante el comunicado, la institución buscó dejar establecido que sus declaraciones deben entenderse como un llamado a la colaboración entre los distintos actores sociales y no como un cuestionamiento a la labor de la prensa.

Finalmente, el Ministerio de Salud reafirmó su "absoluto respeto por la libertad de prensa" tras las declaraciones del titular del sector, Luis Dyer y reconoció el importante papel de los medios de comunicación en la información a la ciudadanía, el debate público y la visibilización de los desafíos que enfrenta el país en materia de salud.