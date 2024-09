Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, se lanza como EMPRESARIA: ¿A qué se dedicará?

¡A facturar! Darinka Ramírez, quien es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, decidió encaminarse en una nueva faceta. La modelo ha inaugurado un peculiar negocio, en donde promete generar mayores ingresos para abrirse paso en el rubro empresarial. ¿A qué se dedicará?

Durante la edición del programa 'Todo se filtra', un informe puso en evidencia el nuevo emprendimiento que lanzó Ramírez. Este consiste en una tienda virtual, donde ofrecerá al público un variado stock de ropa infantil.

La marca lleva el nombre de "Bloop Streetwear Kids' (Ropa de Calle para niños), y tendrá una colección de ropa para niños con estilo urbano y deportivo. Este negocio lo viene promocionando a través de sus redes sociales, empezando con la activación de sus productos desde el pasado 8 de agosto.

En el perfil de la cuenta, llama la atención la participación de su pequeña hija, en donde promociona parte de las prendas que ofrece su marca. Por otro lado, el programa conducido por 'Metiche' reveló parte del precio de los productos, los cuales oscilan entre los 35 y 130 soles.

Con ello, Darinka promete incursionar en este rubro de la moda infantil, a fin de generar mayores ingresos que podrían beneficiar considerablemente a su desempeño como madre y joven empresaria.

Hace poco, Darinka Ramírez brindó algunos detalles sobre su vida personal. A través de sus redes sociales, donde es muy activa, ha destacado lo mucho que disfruta de ser mamá. En una reciente interacción con sus seguidores, compartió que cuidar de su hija es uno de los trabajos más difíciles que ha tenido.

"Cuidar de mi hija es el trabajo más duro que he tenido. Desde los 18 años he trabajado y estudiado, pero he aprendido a amar este proceso", expresó.