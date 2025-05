Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán la quería fuera del país por su hija: "No quería que se enteren"

¡Confirmado! Darinka Ramírez será la nueva participante del programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). La modelo llegará decidida a contarlo todo sobre su vínculo con Jefferson Farfán y la polémica propuesta que le realizó el exfutbolista para ocultar a su hija.

En medio del escándalo y la polémica que afronta actualmente con Jefferson Farfán, a quien incluso denunció por presunta agresión psicológica, Darinka Ramírez, se sentará este domingo 1 de junio en el temido sillón rojo de 'EVDLV' para romper su silencio y contar todo sobre su relación con el hijo de Doña Charo.

La modelo fue promocionada en un avance del programa donde luce un vestido negro y con expresión nerviosa. Incluso, Darinka no puede evitar romper en llanto sin revelar el motivo; sin embargo, sorprendió al dar a conocer un "lado oscuro" de la 'Foquita' Farfán que lo dejarían mal parado ante sus fanáticos.

"Ha revisado mi celular para ver qué había, ha revisado mis mensajes. Me sacó todo en cara ese día, y delante de mi hija. Ella me lo repite hasta ahora, me dice: 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida", se le escucha decir a la joven con los ojos llorosos, dejando entrever que dará mayores detalles de la presunta pelea que terminó con una denuncia policial.