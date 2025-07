Joven que llegó a UCI por evento de Neutro reaparece y agradece al streamer por apoyarlo

Hace algunas semanas un evento de peleas organizado por el streamer Neutro terminó con un joven hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI). Se trata de Daniel Díaz, quien reapareció en el canal del conocido influencer tras haber superado su malestar, dejando atrás sus días en el hospital.

Luego de resultar sumamente golpeado en el evento de peleas de Neutro, Daniel Díaz fue visto nuevamente junto al organizador del evento. En una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, reapareció para darle gracias por el apoyo con los gastos de su recuperación y aprovechó para informar cómo va su estado de salud.

"Por el momento estoy mejor de lo que he estado, obviamente con algunos hematomas aún y me tienen que sacar una placas para ver si hay secuelas o algo. Ahora me siento mejor de lo que estaba y más que nada quiero agradecerte a ti hermano, de verdad", fue un poco de lo que contó al inicio.

Tras agradecerle, el protagonista de la noticia que puso en debate si esta clase de eventos debían permitirse sin permiso alguno contó cómo fue que recibió el apoyo del streamer y mostró su rechazo a los comentarios negativos contra el influencer.

"La gente no sabe, pero él me ha apoyado de verdad y ósea, todos han estado hablando mal, cosas que no eran y pues, no es eso me entienden. Uno tiene que saber lo que ha pasado en realidad y nada Neutro me ha apoyado, es un real hasta la muerte", contó entre risas.