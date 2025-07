Carlos Álvarez despidió a Mariella Zanetti de canal de TV por no ir a fiesta de Toledo, según exvedette

22/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Álvarez quedó en el centro de una nueva controversia tras las declaraciones de Mariella Zanetti. La exvedette reveló que fue retirada del canal de TV donde trabajaba, presuntamente, por haberse negado a asistir a una fiesta organizada en honor a Alejandro Toledo. Según su versión, esa negativa marcó el inicio de su salida del programa.

Zanetti no quiso ir a fiesta de Toledo

El sábado 20 de julio, sentada frente al polígrafo de El valor de la verdad, Mariella Zanetti volvió a remecer la pantalla chica con un testimonio que no pasó desapercibido.

Esta vez, su relato apuntó directamente a Carlos Álvarez, a quien responsabilizó de haberla despedido de Canal A tras negarse a asistir a una fiesta organizada en honor al entonces presidente electo, Alejandro Toledo.

Sin rodeos, la exvedette explicó que todo ocurrió a inicios de los años 2000, cuando trabajaba junto a Tula Rodríguez en un programa que gozaba de gran exposición.

Las cosas marchaban bien hasta que, según dijo, recibió una llamada de Raúl Dávila, socio cercano de Carlos Álvarez, invitándolas a un evento con tono social pero con trasfondo político.

Mariella Zanetti aseguró que ambas, tanto ella como Tula Rodríguez, decidieron no asistir a la fiesta. No les pareció apropiado involucrarse en ese tipo de reuniones. Apagaron sus celulares y optaron por no responder, creyendo que el tema no pasaría a mayores. Pero los cambios empezaron a sentirse casi de inmediato.

Zanetti perdió su trabajo en TV

Lo que hasta ese momento era un ambiente laboral estable, se convirtió en un entorno tenso y hostil. Según la actriz, luego de rechazar la invitación a la fiesta de Toledo, el canal dejó de pagarles y el trato cambió por completo. Las miradas se volvieron frías, los espacios antes cedidos se redujeron y la comunicación se volvió casi inexistente.

Intentaron buscar respuestas, pero lo único que obtuvieron fue indiferencia. Mariella Zanetti recordó claramente que, cuando fueron al canal para exigir el pago de lo que se les debía, se toparon con Raúl Dávila saliendo de las oficinas con una actitud que describió como burlona. Poco después, ambas fueron desvinculadas del programa.

Aunque no quiso calificar directamente la medida como una represalia política, sí dejó entrever que la fiesta no atendida fue el punto de quiebre. "Yo era una persona que trabajaba para ayudar a su familia. No estaba dispuesta a comprometer mi dignidad", dijo durante la entrevista con Beto Ortiz.

