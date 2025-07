Jean Ferrari cuestiona candidatura de Miguel Ángel Torres a la administración de la 'U': "No me parece"

Quedan pocos días para que Jean Ferrari deje el cargo de administrador de Universitario tras presentar su renuncia ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Ahora, la entidad estatal deberá iniciar un proceso de elección para designar a quien seguirá llevando las riendas del club crema.

Justamente, en los últimos días Miguel Ángel Torres, exjugador de la 'U', presentó ante la SUNAT su propuesta formal para ser candidato a la administración del elenco merengue. De acuerdo a su versión, cuenta con la preparación necesaria para asumir este rol además de tener el respaldo de un fondo económico de 10 millones de dólares para sacar adelante su gestión.

Sin embargo, Jean Ferrari criticó esta postulación durante una reciente conversación con el programa 'D & T' de YouTube. Aquí, el actual directivo lamentó que el exfutbolista aún siga trabajando en la Federación Peruana de Fútbol pese a oficializar su intención de asumir el máximo cargo de Universitario.

De acuerdo a su parecer, Miguel Ángel Torres debe desligarse del todo de su actual cargo dentro de la FPF para que así sea más transparente su postulación a la 'U'.

"A Miguel he sabido que hoy está en la Federación Peruana de Fútbol; no me parece correcto si estás trabajando en un lugar y ahora quieras presentarte a otro cuando estás con trabajo. Lo más correcto sería renunciar para poder tener la libertad y poder presentarte donde quieras, pero hoy trabajando en un lugar, eso no me parece correcto. No sé con quién está trabajando tampoco", indicó.