Korina Rivadeneira denuncia trato agresivo en circo: "Me sentí como un objeto que pasa de mano en mano"

Durante su programa Desvelados, Korina Rivadeneira decidió hablar sobre lo sucedido en el escenario de Dioses del Circo. Rompió su silencio con un testimonio que no dejó indiferente a nadie, en el que describió lo mal que la pasó y cómo ese momento superó cualquier límite de respeto.

Korina fue presionada para subir a escenario

Todo comenzó como una salida entre amigas. Korina Rivadeneira recibió una invitación formal de parte de una tal Sandra, encargada de prensa de Dioses del Circo, para asistir a una función.

Aunque tuvo ciertas dudas, aceptó confiando en que sería un momento divertido. "Le extendí la invitación a mis amigas... hacía tiempo no las veía y creí que sería una buena oportunidad para compartir", explicó en su programa Desvelados.

Sin embargo, lo que prometía ser una noche de entretenimiento terminó transformándose en una experiencia angustiante. "Desde el segundo uno me sentí vulnerable, expuesta y completamente vulnerada", reveló la modelo venezolana, visiblemente afectada.

Todo empeoró cuando fue llamada a subir al escenario. Korina Rivadeneira confesó que intentó negarse, pero fue presionada por uno de los artistas. "Yo le dije 'no', eso no se ve en el video, pero él fue insistente", aseguró.

Korina Rivadeneira denuncia trato agresivo

Korina Rivadeneira subió al escenario pensando que solo sería una intervención ligera y rápida, pero lo que vivió la dejó en shock. "La forma en que me pegó a su cuerpo me asustó. Yo quería irme y me jalaban hacia adentro. Sentí que me pasaban de mano en mano como un objeto", contó.

Luego vino el momento más grave, que fue registrado en video: el tocamiento indebido por parte de uno de los bailarines, una acción que fue ampliamente difundida en redes sociales y provocó indignación generalizada. Pero Korina Rivadeneira señaló que la agresión no empezó ahí, sino desde el inicio.

"No solamente me siento mal por lo último que pasó, sino desde el inicio. Todo fue agresivo. Me sentí como si hubiese pasado algo peor", agregó.

Durante la entrevista, la modelo venezolana también criticó duramente el concepto del espectáculo. "Deberían cerrarlo. Es un acto vulgar, no un show de entretenimiento. Usan el nombre de circo como fachada", sentenció.

El testimonio que brindó Korina Rivadeneira permitió entender con mayor claridad lo que realmente sucedió durante la función. Al romper su silencio, no solo narró cómo se sintió físicamente, sino también cómo la situación la afectó emocionalmente desde el primer momento.