¿Chespirito está vivo?: El emotivo mensaje de Roberto Gómez Bolaños al anunciar la convocatoria mexicana

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sorprendió a la hinchada azteca al presentar la lista definitiva en boca al Mundial 2026, en donde recrearon mediante inteligencia artificial la voz de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", a través de un emotivo video titulado "Al Llamado".

El regreso simbólico del legendario comediante mexicano

El uso de tecnología avanzada permitió que la voz de "Chespirito" acompañe la presentación de los convocador por Javier Aguirre. Este recurso logró conectar hechos históricos del país con la pasión futbolística, logrando un impacto mediático inmediato en todas las plataformas digitales.

"Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de mi padre", publicó el hijo del comediante.

No solo somos 26... Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Mediante un comunicado, Roberto Gómez Fernández anunció como el proyecto fue recibido por la familia con gran orgullo, destacando así, que el fútbol fue una de las grandes pasiones personales de su padre a través de su vida profesional y artística.

El sucesor del creador de "El Chavo del 8" afirmó que su pasión por el deporte se mantuvo plasmada en diversas ocasiones. Incluso recordó que muchas obras de su padre fueron inspiradas por su amor hacia el fútbol.

Detalles de la convocatoria oficial rumbo al torneo

La lista final, encabezada por el DT Javier " Vasco" Aguirre, combina experiencia y juventud para afrontar el desafío. Entre los nombres destacados se encuentran arqueros como Guillermo "Memo" Ochoa y atacantes de peso como Santiago Giménez, quienes buscan hacer historia en esta Copa Mundial.

La estrategia de comunicación enfatizó también que México trasciende las fronteras físicas. El objetivo del video fue consolidar la identidad del equipo azteca, apelando a la memoria colectiva y al sentido de pertenencia de los millones de hinchas que apoyan a su selección desde cualquier lugar.

Asimismo, el equipo tricolor cerrará su preparación con un encuentro amistoso ante Serbia este 4 de junio. Este enfrentamiento será fundamental para ajustar los detalles técnicos de la dirección de Aguirre y llegar en ópticas condiciones al debut mundialista.

El uso de inteligencia artificial para recuperar voces de figuras queridas se mantiene como debate en diversas redes sociales. Algunos seguidores celebran la emotividad del homenaje, mientras que otros sectores cuestionen las implicaciones éticas de usar estas herramientas con personajes que ya descansan.